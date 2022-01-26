民怨買無雞蛋！農委會祭2大調節措施應戰

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不過江文全也坦言，由於現在雞蛋的供需狀況瞬息萬變，包含疫情、春節需求變動較大，且若是春節期間天氣穩定，產量也可能會增加，因此春節過後的雞蛋價格，還要依照產銷調節，還無法預估是否會調漲。
依照中央畜產會資料，近三個月來，民生用蛋價格從每台斤30.5元一路漲價至每台斤34.5元。針對有農民表示雞蛋價格恐上看每台斤50元，江文全連忙說「不會啦」，他指出，現在雞蛋產地價為每台斤34.5元，而且過去十年雞蛋也沒到每台斤50元，「這樣的講法應該不是反應出產銷的現況」。
江文全說明，目前已經規劃，若必要時將從國外緊急進口雞蛋，隨時都可能會啟動，強調「一定會優先供應民生需求」。
台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前主要受到禽流感衝擊，雞蛋供貨量減少大約3至4成，但過年前雞蛋價格不會再調漲，至於過年後還是要看情形，農委會也有在想辦法穩定蛋價，若即使有漲價，也只會微幅調漲，不會漲太多。
高傳謨透露，春節前，農委會針對部分大型食品加工廠協調，將加工用蛋轉為供給市場，他也建議，若是國內雞蛋供應量與民眾需求量差太多，農委會應考慮從鄰近國家進口雞蛋應急。