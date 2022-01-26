COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

民怨買無雞蛋！農委會祭2大調節措施應戰

▲年節將至，民眾用蛋需求增加，雞蛋價格雖已凍漲，卻也傳出民眾現在買無雞蛋。（示意圖／翻攝自 《pixabay》）
▲年節將至，民眾用蛋需求增加，雞蛋價格雖已凍漲，卻也傳出民眾現在買無雞蛋。（示意圖／翻攝自 《pixabay》）

記者許若茵／台北報導

2022-01-26 11:07:20

年節將至，民眾用蛋需求增加，雞蛋價格雖已凍漲，但卻傳出民眾在市面上買不到雞蛋。對此，農委會畜牧處副處長江文全接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，已針對兩面向啟動調節，將優先供應民生用蛋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江文全說明，按照國民需求，一天需要約12萬箱蛋，每箱蛋大約是200顆，目前每天可以供應約11.5萬箱上下。「民生的用途應該是不會缺」，他表示，農委會已針對兩方面做調節，除針對需求量較大的區域調度，現也已協調加工用蛋釋出，轉為家戶民生需求通路，春節前蛋價依然會凍漲。

不過江文全也坦言，由於現在雞蛋的供需狀況瞬息萬變，包含疫情、春節需求變動較大，且若是春節期間天氣穩定，產量也可能會增加，因此春節過後的雞蛋價格，還要依照產銷調節，還無法預估是否會調漲。

依照中央畜產會資料，近三個月來，民生用蛋價格從每台斤30.5元一路漲價至每台斤34.5元。針對有農民表示雞蛋價格恐上看每台斤50元，江文全連忙說「不會啦」，他指出，現在雞蛋產地價為每台斤34.5元，而且過去十年雞蛋也沒到每台斤50元，「這樣的講法應該不是反應出產銷的現況」。

江文全說明，目前已經規劃，若必要時將從國外緊急進口雞蛋，隨時都可能會啟動，強調「一定會優先供應民生需求」。

▲近3個月蛋價漲幅。（製圖／許若茵，資料來源／中央畜產會）
▲近3個月蛋價漲幅。（製圖／許若茵，資料來源／中央畜產會）
台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前主要受到禽流感衝擊，雞蛋供貨量減少大約3至4成，但過年前雞蛋價格不會再調漲，至於過年後還是要看情形，農委會也有在想辦法穩定蛋價，若即使有漲價，也只會微幅調漲，不會漲太多。

高傳謨透露，春節前，農委會針對部分大型食品加工廠協調，將加工用蛋轉為供給市場，他也建議，若是國內雞蛋供應量與民眾需求量差太多，農委會應考慮從鄰近國家進口雞蛋應急。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀