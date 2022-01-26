不忍了！「台南Josh」出手 提告家暴新婚妻、申請保護令
近日傳出，YouTuber「台南Josh」遭去年7月剛新婚的妻子Amber家暴，台南警局第四分局今（26）日證實，本名鄭毓倫的「台南Josh」，已在上午前往派出所向妻子提告傷害、毀損等告訴，並委請律師申請保護令。
編輯中心／綜合報導
2022-01-26 11:07:20
據了解，Josh與Amber在去年7月登記結婚，但才新婚不到半年，Josh的表姊、律師陳宇安近日爆料Josh遭到家暴，還曝光Amber砸爛家具，割爛衣服，甚至還在牆壁以紅字寫下「死媽寶」的照片，針對此事，Amber也發布道歉聲明，承認一直有情緒控管的問題卻不敢面對，未來會聽從親友的建議積極就醫。
對此，轄區所屬台南第四分局今證實，「台南Josh」鄭毓倫在今日上午前往派出所製作筆錄，對妻子提出傷害及毀損告訴，同時也委請律師申請保護令。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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