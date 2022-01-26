獨／楊繡惠暗指「裝無辜傻女人」藏圈內？盼好友早點覺悟
56歲的藝人楊繡惠跨足戲劇、綜藝，直率、不做作的個性時常替節目增添不少效果，不過她今（26）日凌晨突然透過臉書憤怒發文，直言：「我只能說老天保佑你們，再裝無辜啊！我看老天爺怎麼收拾你！」至於故事的真相，表示改天才會公布，對此，楊繡惠也向《NOWnews今日新聞》抒發心情。
記者侯家瑜/台北報導
2022-01-26 11:20:59｜2022-01-26 12:03:31
楊繡惠激動質問：「怎麼可以有那麼多眼盲的人？被一個利用妳的人騙，以為他會愛妳，女人為何要這樣自己騙自己？」字裡行間藏不住怒氣，似乎在隱喻為愛癡狂的女人，介入他人感情後，仍遲遲不肯回頭：「有老公的、離婚的，有婚姻的，意淫很開心嗎？表明很可怕，當妳們了解後會後悔。」
不被祝福的感情，令楊繡惠看不下去，疑似還牽扯到金錢：「你們得到你想要的，別人得到他想要的，出錢得到快樂值得就好，當你知道你的真心被利用也拜託不要難過，因為你也有被他哄到、爽到，所以花一點錢又何妨？」最後也在留言區提醒大家不要對號入座，自己只是有感而發。
楊繡惠坦言看一些傻女人做傻事，心中難免感慨：「傻女人有的是笨，有的是願意麻醉自己，活在幻想世界裡，有的是人家騙妳，自己還沒發現，還樂在其中，這很像植物人，也許醒不過來，也許哪天奇蹟出現醒來，就看她自己的命了！」強調對象是身邊的朋友，不過不是圈內人，目前也還沒有想公布真相，只希望她們可以早點覺悟。