盼中捷藍線設站要公平　台中市綠營民代齊聲呼籲

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蔡其昌也指出，台中市是縣市合併而來，希望透過大眾運輸系統縫合縣市，而「最好的針線就是台鐵山海線、連結山海線而成的台中環線」，過去他和前市長林佳龍多次和交通部協調、獲得中央首肯建設台中環線，但盧上任後已停滯3年，理由是要中央全額負擔」。
蔡其昌直言，「捷運藍線增加的預算，已經足以蓋台中環線了」，現在的發展受限、停滯，就是因為市長不具備規劃的遠見。
林靜儀指出，發現重大建設溝通過程市府和議員沒有充分溝通，甚至「很多資訊是在今天記者會上議員才聽到」，這對在地議員監督非常不公平。
林靜儀也說，站在中央、國會立場，若土地取得、建站、經費等需要協助當然全力幫忙，但不能讓資源、利益進到特定人的口袋。台中市民都知道 BRT 後來是失敗路線、上下班走台灣大道會塞爆，而自己選區內，如龍井區的民眾需要仰賴摩托車通勤，因此捷運發展、大眾運輸系統方便、以人民需求為出發點才是市民所希望的，「民眾需求不能等，希望藍線進度快追上來」，同時設站的公平性、必要性應該評估、滿足市民的交通需求。
何欣純指出，台中屯區人口近 50 萬，屯區捷運規畫還只是紙上談兵，尤其中二補選之後，盧秀燕的藍線設站選址爭議更加延燒，藍線主線搞不定，更不要說藍線後續延伸到屯區太平，橘線也只送出可行性評估、紫線（大平霧線）更連可行性評估都還沒做，屯區捷運，目前還是虛線。
何欣純說，藍、橘兩線經費高達 2,500 億，市府自籌 1,150 億，就佔了市府一年 2,300 億預算的一半，會不會出現其他捷運系統的排擠效應？再加上盧市府「賣地賣很快、做事做很慢」的風格，到時捷運系統即使規劃好了，也沒有足夠的財源因應，屯區捷運會不會因此不見？10 多年前國民黨現任主席朱立倫，喊出「3環3線，我來實現」，但路線、經費、進度完全沒有規劃，所以被外界譏笑「3 環 3 線、只會畫線、夢裡相見」，台中市民真的很擔心盧市長會重蹈覆轍，讓台中的捷運系統徒有虛線、只能夢中相見。
張廖萬堅表示，台中市人口已經超越台北市、高雄市，是全台灣人口第二高的城市，台中捷運去年4月通車，捷運建設已落後台北25年、落後高雄13年 ，交通部應再辦理現勘，實際了解台中交通狀況和民眾需求，明確列出可行研究和市府綜規的差異，於合理的狀況下，應提高中央政府補助工程經費的比例，不應該受限於可行性研究的補助上限。
此外，張廖萬堅也指出，應該調查清楚「正英站」涉及的爭議，不要讓國家預算變相成為炒作土地的幫兇。
莊競程則強調，一項重大公共工程不僅耗費鉅資，更重要的是像捷運這樣的交通建設將會牽動一個城市的百年發展，台中捷運已經讓台中人盼望了 20 年，前後歷經三任市長。2018年，林佳龍市長時代評估總經費981億，到了2021年，盧秀燕市長任內變成1,309億，經費增加超過 300億元，超出的預算必須由地方自籌。而在前一陣子，更發現捷運藍線不僅是經費爆增的問題，還有設站有一些變更的過程引起相當大的爭議。
莊競程說，雖說選舉已經結束，但是這些爭議仍然有必要說明清楚，地方民眾的真正需求也要被看見。他並舉例，2014 年，前市長胡志強為了選舉製造政績，花了20億元蓋出一條BRT，而這條「公車捷運藍線」不到二年就壽終正寢，希望中捷藍線能夠記取教訓，不要浪費民脂民膏，也要兼顧公平正義。