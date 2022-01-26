烏克蘭突遣兵鎮守核災禁地！嚴防俄軍「借道」車諾比入侵
烏克蘭北部的車諾比禁區（Chernobyl exclusion zone）是地球上輻射汙染最嚴重的地方之一，自從1986年發生核災後空無一人宛若鬼城，然而隨著俄烏邊境持續緊張，外媒報導烏克蘭已派兵鎮守荒廢數十年的車諾比禁區，原因在於這裡是莫斯科通往烏克蘭首都基輔（Kyiv）的最短距離，更是俄羅斯可能對此出兵的潛在入侵點。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-26 11:19:54
車諾比位於烏克蘭北方，也座落在俄羅斯直搗基輔的最短路線上，數十年來附近區域被劃設為禁區。根據《紐約時報》報導，去年11月起，烏克蘭便派兵深入車諾比隔離區，真正的任務在於偵測、蒐集邊境沿線的資訊，再轉交給情報單位。
烏克蘭邊防局的沙赫萊丘克中校（Yuri Shakhraichuk）表示，「不論是否被汙染或是否沒人居住，這是我們的領土、我們的國家，我們必須捍衛它。」，
為防止俄羅斯入侵車諾比，烏克蘭軍隊正在車諾比的森林和廢棄街道巡邏，士兵們除了配有AK-47步槍外，脖子上還得掛著檢測輻射暴露的設備，如果不小心踏入高輻射地帶，將被立刻停職避免進一步汙染。報導也指出目前車諾比仍有部份工作人員輪班留守，一名負責維護設備安全員工表示，「我們不知道會先被什麼殺死，新冠病毒、輻射，還是戰爭。」
據報導，沙赫萊丘克表示大多時候他們不會在危險區域逗留過長，2個多月以來沒有人員接觸到大量輻射，並坦言這裡的軍隊並沒有能力抵抗俄軍入侵，主要任務是偵測蒐集資訊。