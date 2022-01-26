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院內感染？亞東研判陪病兒先染疫　侯友宜：目前調查中

▲新北市長侯友宜今（26）日受訪時表示，亞東醫院染疫病患的CT值是22，家屬CT值是28，CT值仍具有一定的傳播力，因此要謹慎面對。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.26）
▲新北市長侯友宜今（26）日受訪時表示，亞東醫院染疫病患的CT值是22，家屬CT值是28，CT值仍具有一定的傳播力，因此要謹慎面對。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.26）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-26 11:25:51｜2022-01-26 11:58:18

亞東醫院再傳確診的個案，外界擔憂是否為院內的感染；新北市長侯友宜今（26）日受訪時表示，目前都在調查中，病患的CT值是22，家屬CT值是28，CT值仍具有一定的傳播力，因此要謹慎面對。

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新北市長侯友宜證實，亞東醫院有1名患者及1名陪病的家屬染疫，新北已馬上啟動疫調，同時針對醫院病房的所有患者及醫護同仁採檢，PCR都是陰，甚至家人的採檢都是陰；目前感染源正在釐清中，所有接觸者都是陰性，也希望把案件釐清楚。

針對亞東醫院已經有2波的疫情，醫院的SOP是否出現問題？侯友宜指出，目前市府跟亞東醫院持續做好醫院的落實管理，更重要的是，醫院經過這幾波的大採檢都是陰性；此外，上次的基因定序也有定序出來，這部分都會進一步要求釐清，有沒有其他接觸的基因定序，再來做比對。

亞東醫院以書面新聞稿補充，從1月24日起比照三級警戒的規格防疫，全院員工每周普篩，本周更對住院超過7日病患進行篩查，驗出一名陽性病患、CT值22，緊急篩檢家屬，同病室病友與陪病人員，病房護理師等均為陰性，僅有確診病患兒子為陽性、CT值28，研判應為兒子先染疫，但需要等疫調確認。

亞東醫院1名護理師本月17日爆出染疫後，包括其2名孩子及丈夫也在居家隔離的期間，PCR採檢出陽性，當時感染源不明，也引發各界的關注；中央流行疫情指揮中心21日表示，亞東醫院染疫護理師的病毒序列，和其他本土的Omicron序列不同，但與先前公布的境外移入確診個案基因定序相符，排除與本土群聚之關聯性。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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