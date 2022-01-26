從花蓮到布魯克林！籃網主場跳《精舞門》：祥祥從不缺席
尖、叫、聲！辣個男人又回來了，藝人自從被前女友周揚青爆料，揭露私下男女關係混亂，長達近1年時間在演藝圈「人間蒸發」，今年初藉著家鄉花蓮的跨年晚會做為復出第一步，連續唱跳20分鐘揮汗賣力演出，不僅意外獲得網友一片讚聲，還成為2021跨年場最吸睛焦點。連今（26）日籃網隊主場的新年表演都大跳《精舞門》，I Wanna Know、你行不行？讓網友直呼：「祥祥太神啦！」
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-26 11:35:18｜2022-01-26 11:48:45
睽違螢幕將近一年的藝人羅志祥，今年1月1日在花蓮跨年登場，連續20分鐘又唱又跳的誠意演出汗如雨下，不只踏出復出第一步，還成功博得滿堂彩，網友狂洗版力讚：「花蓮只靠辣個男人就屌打了」、「花蓮場羅志祥一出場觀看人數翻三倍」。而祥祥帶來的驚喜感不僅於此，粉專《NBA 畫上星號》分享今（26）日湖人對籃網的NBA片段畫面，表示「籃網隊主場的新年表演在跳精舞門，祥祥太神啦！從花蓮到布魯克林，祥祥從不缺席。」
該則影片立刻引發網友高度關注，短短1小時便超過1.5萬人次觀看，網友更爭相轉發：「台灣之光」、「真．亞洲舞王」、「國際級影響力」、「空幹外交」，甚至還有網友以為是羅志祥本人演出，還在舞群中認真尋找羅志祥身影。