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內幕／蔡英文出席蔣經國園區開幕　動機來自一句話

▲蔡英文總統日前出席「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮」。（資料圖／記者葉政勳攝）
▲蔡英文總統日前出席「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮」。（資料圖／記者葉政勳攝）

記者王敏旭、黃宣尹／台北報導

2022-01-27 11:00:00｜2022-01-27 11:15:03

「沒有一個人，必須為他們的認同而道歉。」這是蔡英文在2016年總統大選勝選後說過的名言；如今蔡英文已順利連任，且第2任期到了下半場，日前她出席經國七海文化園區開幕典禮，被外界視為「打蔣經國牌」，藍綠都出現批評聲浪，引發論戰。據了解，此活動在近一年前，府方就已答應要出席，因為疫情之故才延後至今。至於出席活動的動機與目的，知情人士表示，蔡站在總統的高度，有責任團結台灣、化解分歧。

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兩蔣被民進黨稱為威權統治者，促轉會更在「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」開幕前夕，發出新聞稿強調，僅從單一面向頌揚歷史人物，以達到「否定威權統治之正當性」、「記取侵害人權事件之歷史教訓」效果。

儘管如此，蔡英文仍出席開幕儀式，並在致詞提到，蔣經國堅定保台立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識。也希望圖書館的資料，有助於化解社會分歧，否則有些人記得所帶來的經濟發展、安全感，另外有些人記得所代表的威權體制。

以台灣社會來說，蔣經國推動十大建設、解除戒嚴、報禁、黨禁，並開放大陸探親，讓台灣走向民主自由；不過也發生二二八事件、美麗島事件、林宅血案、陳文成案、江南案。讓台灣人對於蔣經國有不同評價。

不具名的民進黨立委指出，蔡英文的一貫立場就是要把國家團結在一起，蔡曾說過「沒有一個人，必須為他們的認同而道歉」，從國家領導人高度來看，面對中國在分化台灣內部、威脅增加的時候，總統是努力團結國內不同族群、信仰的人。

民進黨立委也說，不論是從政黨員，學者都有自己觀點，蔡英文前往經國七海文化園區的目的與出發點，是透過各種方式讓台灣不同族群的人團結在一起，而非分化藍營、或是搶神主牌。

據了解，此活動在近一年前，府方就已答應要出席，是因為疫情才延後至今。府方人士透露，蔡英文已連任成功，未來不會再選舉，自然就沒有所謂選票考量。蔡的立場是站在總統的高度，有責任團結台灣、化解分歧。

該人士也說，當天蔡英文談話提到「反共保台」，其實已跳脫藍綠對決的泥淖，而是對外宣誓守護台灣主權的決心，這才是重點。

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