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激辯核食！吳釗燮嗆陳玉珍：妳很熟就自己去問日本代表

▲立法院今（26）日繼續協商111年度中央政府總預算，進入國防外交預算部分，朝野因為日本核食開放的議題展開論戰。（圖／翻攝自國會頻道）
▲立法院今（26）日繼續協商111年度中央政府總預算，進入國防外交預算部分，朝野因為日本核食開放的議題展開論戰。（圖／翻攝自國會頻道）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-26 11:51:15｜2022-01-26 12:01:17

立法院今（26）日繼續協商111年度中央政府總預算，進入國防外交預算部分，朝野因為日本核食開放的議題展開論戰。針對政府迫切要開放核食原因，國民黨立委陳玉珍向外交部長吳釗燮追問，日本駐台代表稱此事與加入CPTPP沒有掛鉤，等同打臉總統蔡英文的說法，吳釗燮回應「妳如果跟日本代表熟，可以自己去問他們！」

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陳玉珍向外交部長吳釗燮提問，總統府是否有向他諮詢開放日本福島食品的問題？日本有無提供直接利益交換？吳釗燮回應，他不是主管機關，他也沒有相關資訊、府沒有直接指示；外交部有參與CPTPP相關討論，日方已經多次表明歡迎台灣加入CPTPP的討論。

陳玉珍接著問，吳釗燮身為外交部長，居中談判能力是否不足，政府、國家有必要急著進口含有輻射的食品，犧牲國人健康，解決國家迫切問題嗎？吳釗燮強調，政府態度一致，對於國人食安問題一定嚴格把關，至於國人是否接受國際標準，原則上，台灣若要加入國際經貿組織、協議，勢必接受國際標準，若不接受標準又硬要加入國際組織，是非常矛盾的，立場上一貫如此。

陳玉珍說，外交談判原則是對人民傷害最少、對國家利益最大，但台灣未戰先降，此外，總統蔡英文稱開放核食是為了加入國際組織，日本駐台代表卻打臉，稱兩者沒有直接關係、毫無掛鉤，因此，即使台灣開放核食也不一定能加入CPTPP，那目前急著開放的原因到底為何？吳釗燮回應，食安問題在委員會討論過，政府對於食安有把關責任，台灣要加入CPTPP高標準的經貿組織，但卻不願接受CPTPP的高標準，不接受日本食品的國家剩下極少數，台灣就是其中一個，這會有困難。

吳釗燮說，總統沒有欺騙國人，台美之間經貿關係密切，他重申台灣立足於國際社會的基本態度，就是若要打入國際社會就要接受國際標準。面對陳玉珍窮追不捨，吳釗燮斥，「若您跟駐日代表這麼熟，您直接去問他！」，吳釗燮接著承諾，既定政策是有輻射污染的食品一律不准進口台灣，但是外交部沒有測量權利，將會依照一定的國際科學標準。

曾銘宗再追問開放核食原因、加入CPTPP可能性？吳釗燮表示，在處理國際經貿議題中，若希望加入區域經貿組織、要進一步深化區域關係，就必須讓國際社會看到台灣接受標準，同時兼顧國人食安，至於加入組織機會，雖開放何時與加入CPTPP涉及日本政府態度，對於參與實際協商的相關單位，目前沒有辦法這麼容易向台灣說明；對於食品安全問題，日本對台灣非常友好，對於食安也極為重視，日本方找到任何機會就會跟台灣提及。每個國家都要協商、討論，目前都順利進行中，但無法用數目說明，戰略目標就是台灣加入CPTPP。

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