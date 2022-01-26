激辯核食！吳釗燮嗆陳玉珍：妳很熟就自己去問日本代表

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陳玉珍接著問，吳釗燮身為外交部長，居中談判能力是否不足，政府、國家有必要急著進口含有輻射的食品，犧牲國人健康，解決國家迫切問題嗎？吳釗燮強調，政府態度一致，對於國人食安問題一定嚴格把關，至於國人是否接受國際標準，原則上，台灣若要加入國際經貿組織、協議，勢必接受國際標準，若不接受標準又硬要加入國際組織，是非常矛盾的，立場上一貫如此。
陳玉珍說，外交談判原則是對人民傷害最少、對國家利益最大，但台灣未戰先降，此外，總統蔡英文稱開放核食是為了加入國際組織，日本駐台代表卻打臉，稱兩者沒有直接關係、毫無掛鉤，因此，即使台灣開放核食也不一定能加入CPTPP，那目前急著開放的原因到底為何？吳釗燮回應，食安問題在委員會討論過，政府對於食安有把關責任，台灣要加入CPTPP高標準的經貿組織，但卻不願接受CPTPP的高標準，不接受日本食品的國家剩下極少數，台灣就是其中一個，這會有困難。
吳釗燮說，總統沒有欺騙國人，台美之間經貿關係密切，他重申台灣立足於國際社會的基本態度，就是若要打入國際社會就要接受國際標準。面對陳玉珍窮追不捨，吳釗燮斥，「若您跟駐日代表這麼熟，您直接去問他！」，吳釗燮接著承諾，既定政策是有輻射污染的食品一律不准進口台灣，但是外交部沒有測量權利，將會依照一定的國際科學標準。
曾銘宗再追問開放核食原因、加入CPTPP可能性？吳釗燮表示，在處理國際經貿議題中，若希望加入區域經貿組織、要進一步深化區域關係，就必須讓國際社會看到台灣接受標準，同時兼顧國人食安，至於加入組織機會，雖開放何時與加入CPTPP涉及日本政府態度，對於參與實際協商的相關單位，目前沒有辦法這麼容易向台灣說明；對於食品安全問題，日本對台灣非常友好，對於食安也極為重視，日本方找到任何機會就會跟台灣提及。每個國家都要協商、討論，目前都順利進行中，但無法用數目說明，戰略目標就是台灣加入CPTPP。