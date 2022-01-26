參加PRADA趴！雜誌編輯傳確診 足跡捷運101、台北車站
25日間，傳出確診者案18518，曾參加過20日的PRADA記者會，對此，台北市衛生局也證實，表示案18518是一名雜誌編輯，足跡遍及北市跟新北市。而根據新北市衛生局的疫調，公布案18518的足跡，其中包括台北101、捷運江子翠站、全聯等5地方。
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 11:50:07
25日新北市衛生局，公布案18518的最新疫調足跡，指出其為案18375接觸者，23日遭到匡列、採檢PCR陽性、Ct值19.4。由於該案在北市工作，居住在新北市，目前匡列居住新北接觸者共40人、1人居家隔離，均已安排採檢，感染源尚待疫調釐清。
其足跡為曾到過家樂福板橋文化店、全家便利商店板橋立都店、搭乘捷運板南線從西門站到江子翠站；另外包括全聯、康是美以及台北101站、台北車站、涮涮鍋店。提醒民眾，如曾到過該場所，立即快篩或儘速PCR篩檢，共同嚴守社區防線。（編輯：林盈君）
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