桃園增7處確診足跡！全聯、大潤發、火車站都入列

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桃園市衛生局今日公布和遠雄自貿園區相關各案18521、18530、18429的公共場所足跡，包括桃園中正門市、桃園火車站、大潤發八德店、私立加貝爾幼稚園，以及6iXty8ight桃園中正店、She space桃園慈文店跟儂翠泰式料理餐廳，日期為1月15日至23日。
桃園市政府提醒，曾出入相關場所者場所者，請於足跡重疊次日14天進行自我健康檢測，期間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請立即就近進行採檢，不可搭乘大眾交通工具，並請配戴醫用口罩就醫。
另為因應龍潭石門山山友及八德區私立加貝爾幼稚園孩童確診，昨日已緊急匡列664名師生與家長、匡列86人進行居家隔離，同時增設篩檢站，下午開放龍潭區社區採檢站，預估明日將再加開八德區社區採檢站。
桃園市府表示，目前桃園市有龍岡採檢站、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心、南園市民活動中心、新勢市民活動中心、大園市民活動中心、蘆竹採檢站、三和天幕籃球場、桃園後火車站停車場、中壢區公民會館社區篩檢站，如民眾與確診個案足跡有所重疊、或認為有必要者，儘速前往社區採檢站採檢，確保自身健康與社區安全。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。