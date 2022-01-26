用現金落伍了！保費信用卡回饋多、新辦卡平均年齡僅35歲
疫情帶動國內保險業新商機，至去（2021）年底，不僅防疫保單熱銷1100萬件，保費收入更突破79億元，依據保發中心調查，更有超過62%壽險公司高層預估今年保費收入將可望成長10%，其中投資型保單也將成為主要成長險種。而這樣的熱潮也帶旺發卡行業績，保費信用卡持卡人亦年輕化，像兆豐銀行人氣保費信用卡同時提供1%現金回饋及12期0利率優勢，大受Y世代好評，今年初發卡量已突破10萬卡大關，新辦卡者的平均年齡更僅35歲，顯見越來越多年輕人已習慣透過信用卡繳付保費。
記者顏真真/台北報導
2022-01-26 12:28:57
觀察市面上熱門保費信用卡大致可分為3類，第一類是不限保險公司都可同時享有現金回饋與分期0利率的信用卡，像是兆豐銀行的「Mega One」提供1%回饋及滿6千元自動分12期0利率，還有台新釭行的「Giving卡」同樣1%回饋及需登錄享滿5萬分12期0利率，另有遠東銀行的「樂家+卡」提供0.5%回饋及登錄後滿3千分10期0利率。
第二種保費信用卡則是指定保險公司，可享回饋及分期，像是永豐銀行的「保倍卡」就是指定壽產險享1.2%及每筆交易個別申請可提供最高12期0利率。最後一種保費信用卡則是分期、回饋不可同享，如台北富邦銀行的「鑽保卡」就提供0.5%回饋或是不限金額12期0利率二選一優惠。
此外，發卡行也會同步加碼保費滿額活動，例如兆豐銀行就針對首次以指定信用卡及金融卡扣繳人壽保險且一次付清者，推出最高加碼1.3萬元滿額回饋，且不論繳的是首期或續繳皆可適用，若是習慣透過VISA金融卡消費來控管財務支出的民眾也都能享有優惠。
玉山銀行也推出刷滿20萬元登錄最高送1000P幣的加碼活動；遠東銀行則有單筆滿20萬元登錄送3000元刷卡金回饋，若結合信用卡本身權益，等於可以兩者好康並拿，領完年終獎金打算繳納保費的民眾不妨可多參考，回饋不無小補。