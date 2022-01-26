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台中最Chill！2千坪「PARK2草悟廣場」　城市綠洲5大亮點

▲勤美集團最新力作台中PARK2草悟廣場，佔地2千坪的「大人系公園」，是前所未見全新型態的城市綠洲，集結建築、景觀、店舖、美食、表演、市集、運動，生活在文化藝術裡好Chill。（圖／勤美集團提供）
▲勤美集團最新力作台中PARK2草悟廣場，佔地2千坪的「大人系公園」，是前所未見全新型態的城市綠洲，集結建築、景觀、店舖、美食、表演、市集、運動，生活在文化藝術裡好Chill。（圖／勤美集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-26 15:34:22

勤美集團最新力作台中PARK2草悟廣場，打造前所未見全新型態的城市綠洲，佔地2千坪，涵蓋1F及B1兩層樓的「大人系公園」，體現建築、景觀設計及視覺設計，採用大型鋁網牆打造整體場域，並植入大量綠意的庭園造景，再導入店鋪設計、野植生活及藝術裝置，打造商場、餐飲及休憩空間，塑造出獨一無二的藝文場域，既前衛又盎然鮮活。催生非典型公園型態的PARK2，進駐14個特色品牌，從咖啡、甜點、炸雞到烤肉，都是讓人流口水的人氣之選。揭幕至今已成功開展生活風格市集、爵士樂團演奏、電子音樂DJ表演等活動，任何你想像得到的趣味都在這裡，還有更多你沒設想過的體驗才正要發生。

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▲形塑城市綠洲的PARK2草悟廣場，打造大型鋁網建築並植入綠意庭園景觀，既前衛又盎然鮮活。（圖／勤美集團提供）
▲形塑城市綠洲的PARK2草悟廣場，打造大型鋁網建築並植入綠意庭園景觀，既前衛又盎然鮮活。（圖／勤美集團提供）
▲進入全新型態的PARK2大人系公園，在蜿蜒虛實間進出探索。（圖／勤美集團提供）
▲進入全新型態的PARK2大人系公園，在蜿蜒虛實間進出探索。（圖／勤美集團提供）
前衛又盎然鮮活的鋁網溫室

位於1樓可見長達340公尺長的鋁網牆。圍圈出有如大型溫室般矗立於自然綠植庭園之間的有機弧線型建築，運用鋁網輕盈又透光的特性，搭配洞穴般的開口引領人們，在蜿蜒虛實間進出探索。

▲踏入都市叢林間的神秘荒漠。（圖／勤美集團提供）
▲踏入都市叢林間的神秘荒漠。（圖／勤美集團提供）
都市叢林間的神秘荒漠

臺灣第一間塊根植物品牌「酉5PM TWCAUDEX」在這座新潮的都市叢林，創造出一片神秘的荒漠。非洲寶瓶樹、橄欖樹等巨型旱生植物，為1樓主入口帶來震撼視覺；自然錯落於場域中的30棵酒瓶蘭，搭配大小不同的岩塊，讓人們有如輕鬆坐靠在沙漠洲島中。

城市綠洲上的5座美食浮島

在沙漠路徑中散置各家小坪數質感外帶店，掀起吐司控排隊熱潮的「正面奶酥」，來自鹿港老街的「米弎豆お茶処MISATO」可吃到日式米果燒，口味道地的「飪室Renshi」印度咖哩，源自高雄的「泱茶YUMTEA」視覺系手搖飲，帶動街頭文化與音樂的「COFFEE AND JOHN」咖啡選物，

下沉式建築藏6大美食寶藏

順著獨有下沉式建築來到PARK2的B1空間，齊聚韓國燒烤名店「新村站著吃烤肉」、「TOASTERiA CAFE」地中海料理、「Sunday in the Park」精緻餐酒館，吃得到限定造型義大利麵的「MOLINO義式餐廳」，首次推出雞白湯拉麵的「週末炸雞俱樂部」，以及亞洲首創汲飲式雞尾酒吧「Draft Land」。

▲打包運動場SPORT 2GO，在綠意植栽中凍次凍。（圖／勤美集團提供）
▲打包運動場SPORT 2GO，在綠意植栽中凍次凍。（圖／勤美集團提供）
有機運動場趣味「凍次凍」

擁有5座有機運動設施的「打包運動場SPORT 2GO」，提供攀爬跑跳、打籃球、拳擊沙包等趣味串場時光，夜晚還打上動態感應燈，營造「凍次凍次」的熱鬧節奏與迷幻感。

▲台中PARK2草悟廣場，白天療癒，夜晚微醺。（圖／勤美集團提供）
▲台中PARK2草悟廣場，白天療癒，夜晚微醺。（圖／勤美集團提供）
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