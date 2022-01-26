台中最Chill！2千坪「PARK2草悟廣場」　城市綠洲5大亮點

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位於1樓可見長達340公尺長的鋁網牆。圍圈出有如大型溫室般矗立於自然綠植庭園之間的有機弧線型建築，運用鋁網輕盈又透光的特性，搭配洞穴般的開口引領人們，在蜿蜒虛實間進出探索。
都市叢林間的神秘荒漠
臺灣第一間塊根植物品牌「酉5PM TWCAUDEX」在這座新潮的都市叢林，創造出一片神秘的荒漠。非洲寶瓶樹、橄欖樹等巨型旱生植物，為1樓主入口帶來震撼視覺；自然錯落於場域中的30棵酒瓶蘭，搭配大小不同的岩塊，讓人們有如輕鬆坐靠在沙漠洲島中。
城市綠洲上的5座美食浮島
在沙漠路徑中散置各家小坪數質感外帶店，掀起吐司控排隊熱潮的「正面奶酥」，來自鹿港老街的「米弎豆お茶処MISATO」可吃到日式米果燒，口味道地的「飪室Renshi」印度咖哩，源自高雄的「泱茶YUMTEA」視覺系手搖飲，帶動街頭文化與音樂的「COFFEE AND JOHN」咖啡選物，
下沉式建築藏6大美食寶藏
順著獨有下沉式建築來到PARK2的B1空間，齊聚韓國燒烤名店「新村站著吃烤肉」、「TOASTERiA CAFE」地中海料理、「Sunday in the Park」精緻餐酒館，吃得到限定造型義大利麵的「MOLINO義式餐廳」，首次推出雞白湯拉麵的「週末炸雞俱樂部」，以及亞洲首創汲飲式雞尾酒吧「Draft Land」。
有機運動場趣味「凍次凍」
擁有5座有機運動設施的「打包運動場SPORT 2GO」，提供攀爬跑跳、打籃球、拳擊沙包等趣味串場時光，夜晚還打上動態感應燈，營造「凍次凍次」的熱鬧節奏與迷幻感。
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