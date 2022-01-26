「性感王」布萊德利庫柏脫了！為戲全裸長達6小時

電影《夜路》繼全美佳評如潮並屢獲獎項提名肯定之後，更贏得金獎大導馬丁史柯西斯強力背書的青睞，令他分享深受感動和深感共鳴的大推超好評。布萊德利庫柏上節目宣傳時，自爆首度全裸上陣壓力山大，在劇組圍觀與合作演員對戲下，必須遛鳥長達六小時。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-26 12:39:17
布萊德利庫柏日前上節目宣傳受訪時，自爆不僅在情感上和心靈上必須裸裎以對，身體也得毫無保留開誠布公。身兼製片的他為了劇情所需首度正面全裸上陣、在一場充滿情慾的入浴片段裡與東妮克莉蒂對戲，他說：「我記得在劇本裡讀到這段時就深知非演不可，也對拍攝當天記憶猶新，因為必須在劇組圍觀下『遛鳥』長達六小時，而且還要和當天才初識並演出第一場戲的克莉蒂對戲，實在是壓力山大。」但布萊德利庫柏從未退卻，敬業態度和專注投入之深，無論尺度大小即已令人讚嘆敬佩。
馬丁史柯西斯表示看完後印象深刻並深受感動，雖總是期待吉勒摩戴托羅的作品，但本片帶給他的力量更是不同凡響且令他深感共鳴。他也認為本片受到嚴重低估，並被時下氾濫的「黑色電影」用語所害，指出本片不只具備黑色電影的各種元素和視覺風格，對於痛苦內心的刻劃更是從裡到外的「正宗黑色電影」，也盛讚本片借古喻今，既能喚起當下的憂患意識，又深具藝術振奮人心的能力，戴托羅的誠意和熱情不僅需要、更是值得觀眾的支持。