最新道安會報出爐　酒駕肇事釀死達200人排第三

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酒駕事故死亡290人較109年同期增加26人(+9.8%)，自小客車事故死亡163人，較109年同期增加18人(+12.4%)；自撞事故之中，機車自撞死亡490人，較109年同期增加20人(+4.3%)、高齡者騎乘機車自撞死亡142，較109年同期增加32人(+29.1%)；電動自行車事故死亡56人，較109年同期增加12人(+27.3%)。
依照不同縣市比較，110年1至11月道路交通事故死亡人數前五名為高雄296人、台南270人、台中265人、桃園245人、新北232人。縣市每十萬人死亡人數前五名為台東24.4人、嘉義縣23.5人、屏東22.4人、宜蘭22人、苗栗21人。
與去年同期比較，增加較多之縣市為台北(+28人)、宜蘭(+25人) 、苗栗(+23人)、新北(+21人)、國道及其他(+15)。減少較多之縣市為台中(-23人)、高雄(-19人) 、雲林(-15人)、花蓮(-14人)、台南(-9人)。
110年1至11月全國之事故肇事原因分析死亡人數前五名為未注意車前狀況(627人)、未依規定讓車(376人)、酒醉與酒後駕駛失控(200人)、違反號誌管制或指揮(170人)、左轉彎未依規定(101人)，受傷人數前五名為未依規定讓車(90,534人)、未注意車前狀況(83,624人)、左轉彎未依規定(28,127人)、未保持行車安全距離(25,255人)、違反號誌管制或指揮(21,775人)。
110年1至11月酒駕死亡人數前五名縣市為高雄市、桃園市、屏東縣、台南市、台中市，與109年同期比較，增加前五名為高雄市、台東縣、台南市、彰化縣、苗栗縣。
王國材表示，今年中央相當重視道安，希望全國一同努力，2021年1至11月死亡人數上升10人，其中騎車族和高齡駕駛死亡人數均降低，不過因酒駕死亡人數卻增加26人，感謝立法院日前通過酒駕重罰修法，希望可以降低酒駕發生。
在縣市部分，台北市死亡人數增加28人，雖然台北市長柯文哲過去11個月全程參與道安會報，不過12月沒有主持，王國材點名，「我期待柯市長期續當道安優等生」，新竹市則是過去一年都沒有參加，嘉義縣、市僅參加一次，期待地方縣市首長多花一些心力加強，並透過道安整合平台協助，另外行政院也召開「交通安全改善專案會議」，其中包含10個部會遭列管，7項重點與21項工作，希望透過各個部會合作，讓中央和地方一同努力。
另外除了中央有道安委員會，地方有22個道安會報，但許多卻缺乏交通專業人才，因此請道安會專案小組協助提供改善專案策略，另外還有行動改善小組，直接至地方協助，輔導其道安會報，如有需有相關經費，或有其他困難，中央會盡力協助。