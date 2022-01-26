本土疫情狂燒！立委籲：立院應速準備線上開會系統

我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安舉例指出，民眾黨原訂於22日在圓山飯店尾牙，因為舉辦當日宣布有飯店員工確診而取消。若當時未能及時取消的話，所有黨籍委員、黨團幹部甚至助理群，都有可能被匡列隔離。一旦發生這樣的情事，目前正在如火如荼進行的臨時會第二輪預算協商，甚至院內法案和後續保留提案的發言討論和表決，勢必受到影響。「立委若被匡列隔離，不只影響人民的權益，也會影響立委的職權行使，有負全民所託」，因此立法院實在有必要加緊腳步，完善遠距會議系統。
邱顯智表示，立院去年5月21日終於進行了院會視訊會議表決功能測試，但在測試過後也別忘了後續的因應作為，以備不時之需。當各地方議會都爭對疫情後議事遭停擺的相關事項進行演練，以及教育部也對於各層級學校進行一系列視訊教學的演練，甚至司法院在去年為了因應升上三級後的開庭狀況，也做了相關的模擬。但是立法院作為最高民意機關，卻沒有針對有關因疫情視訊開會後續的維護及相關措施。
邱顯智強調，立法委員作為人民代表，領國家薪水。在疫情期間，一旦立法委員因特殊情況無法議政時，國會運作也不該因此而停擺，希望立法院能盡速完善遠距會議的相關系統及測試，讓立法委員職權行使可以無障礙的進行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。