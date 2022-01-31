COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

柔道／像郭婞淳完成金滿貫？男神楊勇緯不在意頭銜

▲柔道男神楊勇緯經歷大豐收的一年，新年計畫自四月展開國際賽。（圖／記者林柏年攝 ）
▲柔道男神楊勇緯經歷大豐收的一年，新年計畫自四月展開國際賽。（圖／記者林柏年攝 ）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-31 09:34:54

2021年堪稱大豐收，柔道男神楊勇緯連摘奧運、大滿貫賽獎牌，更完成世界第1的夢想，皆創下台灣第1人的壯舉，新的一年預計從4月土耳其大滿貫展開，重頭戲擺在下半年的烏茲別克世錦賽和杭州亞運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊勇緯去年拿下東京奧運銀牌，接著世界排名積分衝上世界第1，並挾著這股氣勢勇闖阿布達比大滿貫賽，在金牌戰中展現耐心和韌性，倒數13秒取得半勝擊敗俄羅斯名將Ramazan Abdulaev，取得個人在大滿貫賽的首面金牌。

被問到是否想和偶像美國網球名將威廉絲(Serena Williams)、或是我國舉重女神郭婞淳一樣完成「金滿貫」里程碑，楊勇緯表示柔道並無此設定，經歷過大大小小的戰役，自己已經不會去在意頭銜，以及比賽一時的勝敗。

「柔道變化性太大，就算是世界第1，也很有可能會輸給後面排名的選手，我就是做好準備，在每次比賽中找到自己的問題，然後去改變，這中間一定會有失敗和挫折，所以不會把結果看得太重。」楊勇緯如此說道。

因為疫情關係，新的一年依舊會考量出國成本，預計4月土耳其大滿貫開始，接著移地訓練，6月世大運，9月杭州亞運以及11月烏茲別克世錦賽都在他的規劃藍圖內。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀