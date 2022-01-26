台股農曆年封關收黑小跌 累計牛年漲1872點、漲幅逾11%
台北股市今（26）日農曆年封關日，開盤跌43.15點，加權股價指數以17657.97點開出，早盤受美股下挫影響，一度跌逾60點，最低點來到17633點，不過隨後跌幅縮小，盤中大部分來到盤上，但尾盤無力，牛年封關終場翻黑小跌26點，跌幅0.15%，收在17674點，成交金額新台幣2241億元。總計牛年共漲1872點，漲幅11.8%。
記者許家禎/台北報導
2022-01-26 13:55:28｜2022-01-26 13:56:27
台股今日開低震盪，早盤一度跌逾60點，最低點來到17633點，但盤間走高到盤上，最高來到17776點，尾盤又逐漸回落，終場翻黑小跌。牛年封關日終場小跌26點，跌幅0.15%，收在17674點，成交金額新台幣2241億元。
權值股台積電今日弱勢走跌，最低跌6元，來到635元，最高來到641元，終場跌5元，收在636元。聯電法說會後失望性賣壓湧現，終場跌4.2元，收在57.3元，跌幅達6.8%。世界先進也跌逾6%。其他重要電子權值龍頭股，聯發科、鴻海跌近1%。
至於友達、群創跌深反彈，漲1到2%。旺宏也逆勢強漲6%多，收在41元。而盤面焦點在元宇宙概念股，宏達電漲近2%，亞信漲3%，創王、位速、威鋒電子漲1到3%多。航運股也紅通通，長榮、陽明、萬海漲1到3%，華航漲2.6%、長榮航也漲近2%。