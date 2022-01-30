不堪被笑像「猩猩」　日女咬牙動刀百次翻身「陪酒傳奇」

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對於自己曾修修臉，櫻井野之花也毫不避諱，甚至還會在Instagram等社群網站上分享術前術後照，以及手術的過程。先前還曾經上傳10多年前與現今狀況的對比照，讓網友看到相當驚訝，認為根本判若兩人，也有網友認為，櫻井野之花已經整形整到走火入魔，但她表示，整形對她來說是「救贖」。
因為櫻井野之花天生皮膚黝黑，她更自認自己長相不討喜，與「一般的」日本女生不同，小學時還常常被同學嘲笑是「大猩猩」。在學期間針對她長相的嘲笑、霸凌不斷，且越往高年級，手段變本加厲，像是在廁所被圍攻潑水，或是室內鞋被亂畫、放圖釘等事情層出不窮。三年級時，櫻井野之花還遭逢人生巨變，她的爸爸去世，也讓她不論是在家裡還是在學校，都被悲傷氛圍籠罩。
儘管升上高中，霸凌情況並沒有減少，還變得更加嚴重，使得櫻井野之花的個性變得憂鬱自閉，曾經一度排斥外面的世界，但她也在19歲的時候下定決心，要靠著整形來改頭換面。櫻井野之花接受人生第一次的整形手術，將鼻孔縮小之後，她表示感受到小說裡才有的感覺，「覺得世界一下子明亮起來了。」
為了獲得更多的肯定，櫻井野之花進入酒店工作，來展示變美之後的自己。她靠著圓滑的接客技巧和討人歡心的性格，成為了歌舞伎町最受歡迎的女公關之一，客層涵蓋範圍廣泛，其中不乏企業家或是黑道，個個對她讚譽有加，認為櫻井野之花「不像女公關，不會裝腔做勢」。櫻井野之花曾創下連續95個月營業額名列第一名的紀錄，最高紀錄是曾在一個月內賺進3000萬日幣（約台幣826萬元）。櫻井野之花還擔任過針對酒店小姐出刊的時尚雜誌《小惡魔Ageha 》的封面模特兒，在2017年引退之後，開始經營2間夜場酒吧，估計年賺近7億日圓（約台幣1億9千萬元）。
而櫻井野之花的整形之路也尚未中斷，幾乎每個月的樣貌都有變化，她更揚言要整容成為石原里美、廣瀨鈴，而下一個目標是橋本環奈。雖然有著遭到霸凌的經歷，她在鏡頭前卻是相當大方，不吝嗇於分享自己的整形心路歷程，也經營了自己的Istagram以及Youtube頻道，與許多粉絲和觀眾交流，她表示希望能鼓舞所有與自己經歷過同樣悲慘經歷的人。
但人紅是非多，櫻井野之花名下的酒店因兩度違反「風營法」，在規定的營業結束時間凌晨1時後仍繼續經營，因而受到取締。旗下的另一間酒店也在2021年5月涉嫌無許可下營業，做為店舖負責人之一的櫻井野之花於5月18日被捕。網友也因此發現，聲稱1991年4月8日出生，目前30歲的櫻井野之花，其實早就已經32歲，不僅謊報年齡，還被挖出了已經結婚的消息。櫻井野之花隨後在2021年底宣布，決定無限期停止更新YouTube。