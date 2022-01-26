近3萬張台灣信用卡資料在暗網兜售！防損失學這「三招」

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研究顯示，在暗網上遭外洩的台灣信用卡約有2萬9447張，價格從28到829元不等，其中絕大多數（2萬7837件）的信用卡售價為542元。相較於其他國家，最昂貴的卡片是日本，平均價格為1182元；而暗網上最便宜的卡片來自洪都拉斯，平均價格低於23元。
布里迪斯表示，卡片的價格主要由黑市需求決定，當需求越大，為了試圖出售某些資料，犯罪分子所收取的費用就越高。至於為何需求會變大？事實上，需求與從卡片上盜用金錢的容易程度，以及能夠盜用金錢的數量有直接相關。也就是說，越容易遭到盜用且能盜用金額越高的信用卡，在黑市上越受歡迎，導致暗網上的金額就會隨漲船高，這就是為什麼在暗網上最昂貴的卡片，大多來自於生活品質較高或銀行安全措施較差的過家。
研究表示，根據台灣的平均信用卡普及率來看，有將近3萬張信用卡遭到外洩，這比例算是相當高的；這些數字可能導致2021年台灣信用卡欺詐案件，比前一年增加2成。
布里迪斯解釋，這些信用卡最常見的被駭方式是暴力破解，犯罪分子基本上會嘗試猜測卡號和CVV；由於信用卡號的前6至8個數字是發卡機構代號，而第16 個數位是總和檢查碼，這讓駭客可以猜測7至9個數字。建議用戶保持警惕，並定期查看對帳單，以確保是否發生可疑交易；同時，根據銀行實施的安全措施，來選擇銀行也相當重要。
布里迪斯評論，台灣的例子顯示，銀行採取適當的安全措施可協助用戶更加安全，銀行可以使用欺詐檢測等工具，來追踪嘗試消費的舉動，以避免欺詐攻擊；此外，較强的密碼系統，也是防止卡片欺詐的好方法。
要防止信用卡詐騙，國內信用卡達人也提出三項小撇步。信用卡達人「寶可孟」表示，民眾在使用信用卡時，首先是要慎選消費平台，不要在來路不明的網站或App上刷卡，例如臉書上常有的廣告網站，就存在許多資安漏洞，如果民眾在上頭刷卡消費，不曉得信用卡資訊會流落何方；因此民眾最好買東西要找信譽良好的平台，一來可避免個資外洩，二來是冤有頭債有主，若有爭議也比較好找到平台方解決。
寶可孟提醒，第二是要養成隨時檢閱信用卡帳單的習慣，若是發現上頭有奇怪消費，要趕快打給銀行，請他們趕緊調查；最後，依據金管會規定，刷卡消費超過3000元，銀行方就要寄送簡訊通知民眾；因此，消費者若發現非自己的消費金額，同樣要趕快通知銀行，請他們幫忙處理這些爭議款項。