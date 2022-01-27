羅志祥繼跨年後「再登小巨蛋」 狼人殺女神清涼裝給暗示
節目《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」將明（28）日於台北小巨蛋隆重登場，集結年度最強狼人殺偶像玩家陣容，為了爭取最後冠軍，大家卯足全力準備。值得注意的是，除了羅志祥繼花蓮跨年，將再次登台之外，表演嘉賓瘦子也喊話會帶來新歌，狼人殺女神荳荳還笑說當天會小露「胸器」。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-27 07:30:00
這屆參與玩家包括黃偉晉、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、賴晏駒、凱希、荳荳、紀卜心、篠崎泫、孫沁岳、雨婷、艾莉兒等人，以及表演嘉賓羅志祥、瘦子等多位藝人共襄盛舉。瘦子在倒數前夕驚喜宣布：「當天會帶來新歌《Amazing》的首唱，為了這場演唱會，也特地設計全新的曲目內容。」
去年拿下「凹嗚狼人殺」總冠軍的荳荳故作哀怨表示：「我現在想到覺得有點不公平，因為去年我剛好是總冠軍，為什麼去年沒有這樣？今年卻如此隆重。」也加碼爆料：「當天我可能會小露胸器，上面再打點陰影，搞不好可以讓其他人的視線有些模糊？」可見她為了贏得總冠軍各出絕招。
另外，凱希也透露賽前會先去拜拜，希望拿到好發揮的角色，讓自己更有機會獲勝，還逗趣直言：「我以前當歌手這麼久，從來沒有進過小巨蛋，現在居然是因為狼人殺冠軍！所以我一定要好好打扮，因為畢竟有可能是最後一次。」透露其實壓力很大：「因為平常錄影，在攝影棚裡沒什麼人，但小巨蛋現場有觀眾，大家還可以參加票選，如果點錯狼坑就會被大家看笑話，必須謹言慎行。」