傳立陶宛研議台灣代表處改名 外交部：勿信未查證訊息
外媒路透引述多位消息人士的話報導，為降低與中國的緊張態勢，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾考慮請台灣方面調整駐立陶宛代表處的中文名稱，從將「台灣代表處」改成「台灣人民代表處」，在英文及立陶宛文上的譯名仍保持一致。外交部今（26）日澄清，相關媒體報導內容並非事實，勿信未查證的訊息。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-26 14:33:15｜2022-01-26 14:35:54
外交部發言人歐江安表示，相關媒體報導內容並非事實，不論是我國駐立陶宛台灣代表處或外交部，從未接獲立陶宛政府要求更改我國駐立陶宛台灣代表處的中文或英文名稱。外交部鄭重呼籲各界切勿輕信或轉傳未經查證或消息來源不明的訊息。
歐江安指出，立陶宛政府自去年同意我國設處以來，中國政府持續以政治、外交及經濟脅迫等複合式威脅，以霸凌姿態逼迫立陶宛政府改變其外交決策。中方踐踏民主國家主權決定的行徑已違背國際規範與經濟秩序，民主國家及國際社會均已嚴厲譴責。
外交部指出，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是經過雙方政府協商後的共識。最近由立國高層所召集解決當前經濟困境的重要會議，無論討論過程以及事後對外發布的各項公開聲明都顯示，立陶宛政府同意我方以台灣為名設處的主權國家決定「堅定不移」，立陶宛與台灣繼續交往及強化關係的立場從未改變。
外交部強調，會議結論強調立陶宛應著重在凝聚國內共識，並結合歐盟成員國的團結力量，以整體策略因應中國史無前例的惡意經濟脅迫，發掘並快速實施有效的反制措施。在上述高層會議過程並未討論涉及我國駐處更名的議題。