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名家論壇》膝關節／我吃了那男孩一整年的早餐

▲電影《我吃了那男孩一整年的早餐》來自於於D-card論壇上的討論文章。（圖／華映娛樂）
▲電影《我吃了那男孩一整年的早餐》來自於於D-card論壇上的討論文章。（圖／華映娛樂）

文/膝關節

2022-01-26 14:29:32

《我吃了那男孩一整年的早餐》的「身世」相當有趣，起源來自於D-card論壇上的討論文章。由於該文章發文後，故事女主角由於內心罪惡感使然，自覺把好友的追求者早餐吃光光，想要去還對方錢。因為害怕對方追好友的心意沒有成功，還虧損一整年的早餐。豈料故事的另一面，成了這則愛情貼文的關鍵逆轉，男主角的暖心早餐，其實有著濃濃閃光。

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回文大受好評後，這段趣文也有了小說延續了眾多角色們的豐厚羽翼。畢竟要拍成長片，如果光從網路文章改編成電影，大概只有半小時就演完了。

這戲集合了周興哲、李沐、婁峻碩、宋柏緯、林鶴軒、何思靜，以青年卡司來說算是很有意思的選角。

▲（圖／華映娛樂）
▲周興哲與李沐在新片《我吃了那男孩一整年的早餐》談戀愛。（圖／華映娛樂）
先來聊聊兩位極度亮眼的配角，剛好推進故事軸心發展。由於主題就是「吃早餐」，要吃別人的早餐，必然要出現「送早餐」的人。

宋柏緯飾演吉他社社長，他若無其事地喜歡女主角李沐，即便觀眾覺得李沐狀況外沒察覺，他自製奶茶送給李沐，然後寫著心靈小語或是可愛圖案，加上他一臉燦笑帥臉，結果李沐就是對他無動於衷。

特別推薦宋柏緯的原因，在於這回不能純賣帥（前一回《哈嘍少女》幾乎是點綴存在），而是他在鏡頭前有著傻萌燦笑之餘，還要令人同情，最後轉成喜劇氛圍而哭笑不得。蠻喜歡宋柏緯的蛻變成長，幾幕戲的傻氣都能引發戲劇效果。

▲（圖／華映娛樂）
▲宋柏緯若無其事地喜歡女主角李沐，結果李沐就是對他無動於衷。（圖／華映娛樂）
此外，「大鶴」林鶴軒與社長延伸神來一筆的插曲，再度證明只要有大鶴存在，即便戲份不多，就能保證搶走整場焦點。

至於主角，送早餐的學長周興哲，其實也能駕馭青澀內斂的高中生模樣，對於他的歌迷來說，肯定覺得又驚又喜。李沐詮釋故事裡的吃貨小妹相當到位，好幾幕吃早餐的戲，真能說服觀眾她真心把「吃」，當成是她對故事裡原生家庭失和的情緒紓解。

▲（圖／華映娛樂）
▲李沐在電影《我吃了那男孩一整年的早餐》飾演吃貨女孩。（圖／華映娛樂）
▲（圖／華映娛樂）
▲李沐在電影《我吃了那男孩一整年的早餐》中無時無刻都在吃。（圖／華映娛樂）
《我吃了那男孩一整年的早餐》對於很多觀眾來說，既然都提早知道故事結局被爆雷了，但就是看電影如何呈現新意的過程，特別期待女主角到底如何詮釋那段充滿罪惡感的焦慮，把人家一整年的早餐吃光的那段招牌名場面。幾段奇幻情節安排，如同我們高中時期，對未來不太確定所產生的幻想，對於懷抱著青春少女心的觀眾來說，這場粉紅泡泡來得及時，可以燃起那些傻愛成真的想像。


●作者：膝關節／影評人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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