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亞旭再增14確診持續停工！「7本國籍7移工」皆一採陰復陽

▲指揮中心今（26）日公布新增46例本土個案，桃園佔29例，其中有14例與遠雄自貿園區相關。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（26）日公布新增46例本土個案，桃園佔29例，其中有14例與遠雄自貿園區相關。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-26 14:43:18｜2022-01-26 14:45:05

本土疫情持續延燒，指揮中心今（26）日公布新增46例本土個案，桃園佔29例，其中有14例與遠雄自貿園區相關。

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指揮官陳時中指出，昨（25）日於亞旭、鴻佰合計採檢2789人，採出5人陽性，皆是本國籍員工，同是一採陰居隔，二採時確診。另外9人則是在集中檢疫所或居家隔離中二採陽性，其中2人為本國籍，其餘7人為外籍移工。

▲指揮中心陳時中說明桃園自貿園區群聚關聯狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心陳時中說明桃園自貿園區群聚關聯狀況。（圖／指揮中心）
陳時中提到「鑑於持續有案例爆出，亞旭將繼續停工」，但除此之外，其他公司可陸續復工，需做健康監測，也要定期做快篩。

此外桃園市政府也公布14個確診者足跡，包括小米之家、家樂福、漢堡王、寶雅、康是美等。市府表示，所有足跡環保局都已清消，有足跡重疊的民眾可前往全市11處社區採檢站採檢。（編輯：潘毅）

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