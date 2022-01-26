亞旭再增14確診持續停工！「7本國籍7移工」皆一採陰復陽
本土疫情持續延燒，指揮中心今（26）日公布新增46例本土個案，桃園佔29例，其中有14例與遠雄自貿園區相關。
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 14:43:18｜2022-01-26 14:45:05
指揮官陳時中指出，昨（25）日於亞旭、鴻佰合計採檢2789人，採出5人陽性，皆是本國籍員工，同是一採陰居隔，二採時確診。另外9人則是在集中檢疫所或居家隔離中二採陽性，其中2人為本國籍，其餘7人為外籍移工。
陳時中提到「鑑於持續有案例爆出，亞旭將繼續停工」，但除此之外，其他公司可陸續復工，需做健康監測，也要定期做快篩。
此外桃園市政府也公布14個確診者足跡，包括小米之家、家樂福、漢堡王、寶雅、康是美等。市府表示，所有足跡環保局都已清消，有足跡重疊的民眾可前往全市11處社區採檢站採檢。（編輯：潘毅）
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