中捷營運至今拾獲失物5000件　種類五花八門

台中捷運公司統計，捷運綠線自去年3月25日試營運至今年1月15日，總計拾獲4938件遺失物，遺失物種類五花八門，還曾拾獲現金10萬元。中捷公司表示，旅客如不慎遺失物品可洽車站詢問處，或透過遺失物中心、客服中心協尋。



中捷公司表示，隨著運量持續上升，在捷運系統內拾獲的遺失物也隨之增加，自去年試營運至今年1月15日，總計拾獲4938件遺失物，排行第一的是電子票證，共801件，其次依序為現金648件、衣物配件596件，其他還包括證件、食品、杯子、安全帽等。



其中曾有旅客凌晨坐在捷運站門口休息，手提袋放在地上，離開時忘了帶走，中捷保全人員拾獲後送交遺失物中心，裡面有現金10萬元、信用卡及金融卡等重要物品，遺失物中心立即透過信用卡發卡銀行通知失主領取，順利交還拾得物。



也有旅客在車站詢問處填寫資料時，隨手將重要文件放在旁邊，回到家緊張地打電話請客服中心協助，確定車站人員已拾獲才鬆了一口氣。還有家長推著娃娃車帶小孩搭車，卻把娃娃車留在車站，抱著小孩離開，幸好家長沒多久就發現，趕緊到車站領回娃娃車。



中捷公司表示，旅客如不慎在捷運車站或列車上遺失物品，可至車站詢問處詢問，另外，中捷今年規劃在台中捷運APP新增遺失物協尋服務，未來旅客將可自行登錄遺失物資訊。



中捷公司提醒旅客，認領遺失物時請攜帶附有照片的有效證件正本；若委託他人代領，代領人須持自己及遺失人的身分證件與委託書，才能辦理遺失物認領作業。

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