名家論壇》黎榮章／中二補選　影響盧秀燕年底選情？

2022年開年第一場選戰、台中市第二選區立委補選經過一番激戰，由民進黨的林靜儀勝選。選戰期間，綠營猛追國民黨候選人顏寬恒家族占用公保地、國有地問題，選前黃金周末又打出台中捷運站土地開發案，重傷顏寬恒選情；曾參選中二選區立委的前校長李順涼甚至在選後爆料，稱「台中捷運藍線B1站北移，盧家已買附近學校預定地，盧家就是廖家（盧秀燕的丈夫廖述嘉家族）」，遭盧秀燕提告誹謗。外界解讀，中二選區補選，不只顯示泛綠陣營再度擊敗稱霸台中海線的顏家，也讓原本連任之路備受看好的台中市長盧秀燕出現破綻。
文/黎榮章
2022-01-26 14:42:21
透過QuickseeK快析輿情資料庫，綜合評估近半年來台中市相關議題的網路聲量，發現疫情聲量最高，扣除疫情與政治口水後，在中二補選中被提到的交通、土地與居住正義問題，都在台中市政相關網路討論中排名較前，顯示選舉確實讓台中市政備受檢視。盧秀燕當選市長後，一直以「盧媽媽」形象示人，柔軟身段受市民好評，多次施政滿意民調名列前茅；2022她將競選連任，是民進黨評估相當難纏的對手。不過，盧秀燕在中二補選意外受傷，尤其台中房價在網路早有討論，一場選舉爆發諸多土地爭議又為其增添柴火，使其連任路出現波折。
然而若比較盧秀燕與林佳龍、蔡其昌、何欣純等3位被點名可能投入台中市長選戰的綠營戰將網路聲量，發現在空汙、交通、土地正義等市政議題上，盧秀燕身為市長仍是保有優勢，聲量力壓其他三人，總體聲量仍領先第二名的林佳龍20個百分點，唯獨交通議題部分，因林佳龍在中二補選過程中主打正英站爭議，該議題聲量超越盧秀燕22％。不過總體而言，盧秀燕現具現任優勢，在市政議題的曝光量仍居領先。
進一步觀察網路聲量較高的土地正義、交通議題，發現相關的負面討論中，批盧秀燕包庇顏家的討論不少，佔總體討論聲量的27％、而稱盧秀燕圖利建商、官商勾結者，聲量合計也有25％，不過從討論內容也發現，也有25％留言內容是反批民進黨抹黑，認為在選舉期間無所不用其極地進行人格毀滅的操弄令人厭惡，此外，甚至有9.39％貼文認為林佳龍任內也亂搞，綜合評估下來，即便因為選舉爆發諸多爭議，但網路風向尚稱不上是一面倒的批盧。
中二補選讓盧秀燕年底選情浮現隱憂，但透過網路輿情觀測也可發現，民進黨政治人物與網路側翼鋪天蓋地追殺顏家、盧秀燕，也讓網友心生反彈。盧秀燕在補選後、1月21日正式委託律師對李順涼提告，正面回擊外界質疑，捍衛自己與夫家清白，拆解補選以來累積的政治危機。接下來就是農曆新年，國人關注焦點料將暫時從政治口水，轉移到慶祝新年、以及發展中的Omicron疫情；農曆年後，綠營又在台中面臨內部提名角力，盧秀燕若能藉這段空檔重整隊伍，好好盤點可能成為破口的議題，那麼年底連任機會仍然不小。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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