高雄今+11　8人因家庭群聚確診

高雄市今（26）日再新增11例本土確診案例，都是高雄港新光輪傳染鏈，高雄市長陳其邁表示，今日就有8例屬於家庭群聚感染，3例則是職場的傳染，目前持續擴大篩檢，做風險管控，希望可能的隱形傳播練不要到社區，不要影響到大多數人的正常生活。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-26 16:12:58
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今天高雄中央新增12例，其中1例有高雄足跡史，但疫調是由台南市完成，由該縣市公布；今日確診的案18587、18586是昨日案18516的同住接觸者，匡列採檢陽性；而案18562為父親案18037確診，已是匡列為隔離對象，昨日採陽性確診；至於案18584、18585則是案18491的同住接觸者，經匡列隔離檢出陽性；而案18563、18564與案18490同住，都已經在匡例對象內，因症就醫陽性確診。
案18565則為昨日案18517的同住家人，為匡列隔離對象，在1月22日匡列隔離是陰性，因家人確診，24日再度採檢陽性確診；至於案18545則為職場接觸傳染，在1月18、20日曾到工廠進行洗船工作，期間曾與船上人員案18367有接觸後確診；而案18588則為高雄這波疫情確診的第二名外籍人士，是印尼籍外籍船員，是匡列對象，在1月26日確診；案18547則曾經分別前往兩家造船廠擔任船隻看顧任務，目前已對這兩家造船廠進行必要的防疫工作。
陳其邁強調，Omicron來的快、傳染力又強，這次的菲律賓變異株傳染更快，防疫的確是面臨嚴峻挑戰，陳其邁再次宣布，只要是高雄市民，或是在高雄就學或就業的民眾，被市府疫調匡列居家隔離入住防疫旅館，房間費用全由市府負擔，要感謝這些隔離的民眾，讓高雄的社區更加安全。
※【NOWnews 今日新聞
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