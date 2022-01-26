礁溪職場群聚擴！「曾16人聚會+2確診」陳時中：足跡很多
中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，國內新增46例本土個案，其中宜蘭礁溪職場群聚增五例，指揮官陳時中表示，這起職場群聚，其中案18495的友人18521在台北有聚會「足跡很多」，他們曾和朋友有16人聚會，其中2人確診。
編輯中心／綜合報導
2022-01-26 14:50:14
宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店員工確診，職場群聚傳染給友人（案18521）日前確診，由於兩人在北市唸書，北市衛生局進行疫調匡列，足跡遍佈信義區多家百貨公司，包括BELLAVITA寶麗廣塲、Krispy Kreme Doughnuts 松壽門市、遠百信義A13、微風信義、新光三越A4、A8、A9及A11，和萬華車站、古亭國中地下停車場、松山高中地下室停車場、南港轉運站及南港火車站，跟博多天麩羅山海餐廳(時代店)，目前相關足跡環保局已完成環境清消。（編輯：林莞茜）
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