拆2對肋骨！小A辣砸30萬塑螞蟻腰　虛弱躺床影片曝光

跨性別YouTuber網紅小A辣，曾花費300多萬元動過11次整型手術，將遠赴國外變性的艱辛過程拍成全紀錄，影片去年榮獲「走鐘獎」最佳女主角，讓許多人感動落淚，為了追求更女性化外表，她在去年底做出重大決定，花費30萬做「拆肋骨」手術，拿掉第11、12對的浮肋，搖身一變成為螞蟻腰美女。

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▲小A辣去年獲得走鐘獎的最佳女主角。（圖／翻攝小A辣FB）

▲小A辣動過多次手術，讓外表更像女性。（圖／翻攝小A辣FB）

小A辣說，變性後前凸後翹，但無論再怎麼瘦身，仍無法改變男性骨架，從背影看還是不夠像女性，經由整型醫師診斷，再怎麼瘦身縮短腰圍空間有限，所以勇敢嘗試截短肋骨手術，並將諮詢、手術、回診等過程拍片分享給粉絲，她還詢問醫師術後多久不能從事性行為，被告知一個月內不能有激烈運動，趕緊在手術前和男友翻雲覆雨。

儘管動刀多次，小A辣術前心情忐忑，手術後麻醉未退，躺在醫美診所上休息，說話聲音極為虛弱，連睜眼都無能為力，交往4年半的健身教練男友故意說沒空陪她去，術後驚喜現身，送上愛的抱抱，才讓她露出笑容。

▲小A辣希望透過手術讓腰圍變小。（圖／翻攝小A辣YouTube）

▲小A辣術前坦言心情很緊張。（圖／翻攝小A辣YouTube）

▲小A辣術後和男友愛的抱抱。（圖／翻攝小A辣YouTube）