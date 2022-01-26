移工第二階段引進延宕？許銘春：春節後視疫情狀況而定
《四方報》報導，中央流行疫情指揮中心去年11月重啟移工來台，採取專案模式陸續開放印尼及泰國籍移工入境，原本預計將於2月15日開放第二波專案引進，但面臨近期本土疫情升溫、移工宿舍傳出群聚事件，外界關心是否將如期開放。勞動部長許銘春今（26）日表示，將於春節過後視疫情狀況，由指揮中心研判決定，以國人安全及防疫為優先。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-26 15:03:55
我國去年5月因應本土疫情升溫，暫緩各國移工入境，導致全台大缺工，製造、營造業及社福照護皆因人力不足而受衝擊。在各界呼聲下，指揮中心去年11月11日考量疫情趨緩宣布重啟移工入境，勞動部也提出專案防疫計畫，以積分制與各國商談重啟事宜。首波來源國以印尼為主，後來也陸續開放泰國移工入境，而越南、菲律賓則仍在協商中。
按照勞動部及指揮中心規劃，第一階段自11月11日起開放至12月14日，12月15日起因應春節返鄉潮將暫緩或停止移工入境，2月15日再開放第二階段引進。第一階段移工入境採取全數集中檢疫，包括14天隔離和7天自主健康管理，共21天皆在集中檢疫所完成。移工入境前須提交PCR篩檢陰性證明，入境後於機場也須進行PCR檢驗，檢疫結束前則要再一次PCR檢測。
第二階段將於2月15日開始，但因應我國近期疫情緊張，勞動部長許銘春表示，這幾天是關鍵期，要觀察相關防疫措施是否生效，視春節後疫情狀況而定，若疫情回穩，將按原訂計劃開放引進，但一切將以防疫及國人安全為優先考量。勞動部預計在年後向指揮中心提報，由指揮中心進行研判。