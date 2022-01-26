第21期疫苗今早10時開約！近2成預約率 莫德納佔比最高
今（26）日上午10時開放第21期疫苗預約接種，指揮中心發言人莊人祥今（26）日表示，本期追加劑預約期間至明日16時止，全台縣市量能共有147萬9788劑，截至今日13時止，目前已完成預約人數為29萬2229人，合計預約率達19.75%。
編輯中心／綜合報導
2022-01-26 15:05:42
第21期疫苗預約在今日上午10起開放符合資格民眾上平台預約，國內四廠牌疫苗各縣市量能分別為AZ有2萬6639劑、BNT有66萬4971劑、莫德納有67萬201劑、高端有11萬7977劑，合計147萬9788劑；開放預約3小時，各廠牌預約分為AZ預約數達3.97%、BNT達8.44%、莫德納32.3%、高端15.7%，合計預約率達19.75%。
至於昨日疫苗接種狀況，陳時中疫苗接種共計32萬3645 人次，其中 AZ接種 6857人次、莫德納接種 12萬5006 人次、高端接種2萬526 人次，BNT疫苗接種17萬1256人次；截至目前為止，累計接種4095萬5834人次。
指揮官陳時中表示，目前國內接種人口涵蓋率第 1 劑 81.37%、第 2 劑 74.02%、基礎加強劑接種率 0.66%、追加劑接種率 19.16%。（編輯：林莞茜）
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