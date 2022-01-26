韓國總統大選割喉戰 執政黨候選人為民調「行大禮」下跪
距離韓國總統大選剩下不到50天，根據韓國蓋洛普最新民調顯示，韓國執政黨「共同民主黨」總統候選人李在明對上在野黨候選人尹錫悅未能取得領先，為此李在明率領20多名黨內議員與家人在記者會上「行大禮」下跪，替執政黨不足處道歉，並承諾新的一年將會用行動向選民證明。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-26 15:12:51
綜合韓國媒體《SBS》、《YTN》報導，由於過去政績彪炳的共同民主黨總統候選人李在明，這次民調難與在野黨的總統候選人拉出差距，本屆總統大選也被譽為成韓國史上最難預料選情。根據韓國民調機構「Realmeter」蒐集1月16日至1月21日的調查報告顯示，在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅的支持率為42%，而民主黨總統候選人李在明則只有37%。
李在明為了挽回頹勢，除了緊咬對手尹錫悅妻子學歷造假論文抄襲、黨內內訌頻傳、本人迷信宗教等傳聞外，更再次拋出「革新」口號，承諾改革共同民主黨，試圖挽回中間選民，在24日受訪時，更突然率領共同民主黨「行大禮」鞠躬下跪，承諾民主黨今後會做得更好，「我們有很多不足之處，新年將會以新的行動回報選民」。
此外，韓國媒體分析李在明「突然行大禮」的舉動，是假借拜年名義道歉，以博取首都圈選民們的選票，《世界日報》則分析，李在明此舉背景是來自民調支持率低落帶來的迫切心態，但這招可不是李在明頭一次使用，韓國報紙《東亞日報》就曾報導，李在明在去年的11月也因為尹錫悅支持率暴漲而下跪，時隔兩個月再度下跪是否能博回選民支持尚有待觀察。