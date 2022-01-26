北北宜群聚案「染不同Omicron」！羅一鈞：有10條傳播鏈
國內本土疫情持續延燒，北北桃、新竹、宜蘭、高雄各有群聚狀況傳出，指揮中心今（26）日表示，基因定序來看，在宜蘭礁溪職場群聚和雙北圓山房仲案的初步定序為Omicron，但與桃機、高雄港的群聚個案不同，傳染途徑很可能是與地緣關係有關的境外個案。
編輯中心／綜合報導
2022-01-26 15:24:04
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，宜蘭礁溪職場和雙北房仲圓山廚師群聚案，基因定序後確實為染Omicron病毒株，不過基因比對和桃機、高雄港的群聚序列不同，而這兩起群聚彼此間也不同。
針對國內陸續傳出多起不同傳播鏈的Omicron群聚案件，羅一鈞也說明，目前最主要的是桃機相關群聚，有機場防疫人員一名、防疫計程車兩名、另還有零星的三個醫院護理師，感染的都是不同序列，再加上宜蘭、高雄港、圓山房仲、新北兩起，確實都分屬不同的Omicron病毒株，共計有10條獨立的傳播鏈。（編輯：林莞茜）
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