女星經紀人打第三劑疫苗腦出血！她心痛求助

全球疫情升溫，南韓疫情嚴峻，今（26）日南韓的確診數單日突破1萬3千人大關，政府為了加強防疫，追加施打第三劑疫苗，其中女星宋玧妸的經紀人在接種完第三劑疫苗之後，突然腦出血送醫，讓她憂心不已發文，希望有人可以捐血救經紀人。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-26 15:34:15
宋玧妸在IG發文透露，經紀人在施打完第三劑疫苗的5天後，因為腦出血昏倒，緊急送醫治療，經紀人當時正在濟州島旅遊，「他在那裡出現痙攣症狀昏倒，緊急手術後，現在在重症監護室。」她憂心表示，受疫情影響，醫院的血庫短缺，因此希望外界能夠提供幫助，「如果有可以捐血的人，請指定捐血對象捐血。」
文章中也附上捐血資訊，經紀人為A型血，不過宋玧妸表示，「不是A型血也有幫助，拜託了。」她難過的說：「（經紀人）昨晚才來我們家作客，他說隔了很久才吃到的家常飯，不知道有多開心，我還忘不掉他的笑容，就收到了這種消息。」更心痛直言：「我的心好痛，希望這只是一場夢。」
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