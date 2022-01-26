快訊／北市+3！柯文哲公布傳播鍊 6確診者與男房仲有關
新冠肺炎疫情因為Omicron變種病毒株緣故，近日在台灣逐漸擴散。近日北市新增一起男房仲確診案例，除了母親與妹妹被感染外，另有一名雜誌社編輯為新北確診個案確診，且足跡遍及台北市；此外今（26）日一名北市新增的其中一名幼兒園補習班老師確診者，也是因為與該名房仲的友人在同一間麵店用餐而被感染。台北市長柯文哲也公布傳播鏈關係圖，目前已知有6名確診者與該名男房仲有關。
記者丁上程／台北報導
2022-01-26 15:53:06｜2022-01-26 15:56:45
柯文哲表示，感染源頭疑似為案18375男房仲，除了其母親案18441與妹妹案18396被感染外，另一名男房仲的友人案18397為新北市確診個案，與男房仲於火鍋店用餐時被感染；至於今日新增的案18590為幼兒園與補習班老師，曾與案18397在同一家麵店用餐，疑似在用餐期間被感染。
至於有許多確診足跡的案18518，雖然是新北確診個案，但因為曾經找男房仲一同看房子，且足跡遍及台北市各大百貨與人潮眾多的地點。因此北市府方面也公布該案於台北市的相關足跡，也呼籲民眾若有在特定時間經過足跡地點，應特別注意身體健康，若有出現新冠肺炎確診症狀，應即時到採檢站進行篩檢。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。