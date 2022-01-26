台股封關日！鼠年股民賺百萬　到牛年只賺55萬元

台北股市今（26）日農曆年封關日，終場翻黑小跌26點，跌幅0.15%，收在17674點，為歷年封關新高，成交金額新台幣2241億元。總計牛年漲1872點，漲幅11.8%，牛年市值增加約6.6兆元，若以2021年底開戶人數1200萬來計算，平均每位股民約賺進55萬元，但較鼠年每位股民賺百萬元幾乎少了一半。
記者許家禎/台北報導
2022-01-26 15:54:50
台股牛年漲1872點，漲幅11.8%，牛年市值增加約6.6兆元，若以2021年底開戶人數1200萬8034人估算，平均每位股民大約賺55萬。而回顧鼠年全年大漲3683點，市值增加11.17兆元，以當時開戶數1123萬人來算，平均鼠年每位股民年賺百萬元。牛年相較鼠年，股民賺進的紅包少了一半。
台股今日農曆年前封關日，早盤受美股下挫影響，一度跌逾60點，最低點來到17633點，不過隨後跌幅縮小，盤中大部分來到盤上，但尾盤無力，牛年封關終場翻黑小跌26點，跌幅0.15%，收在17674點，成交金額新台幣2241億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超178.46億元。其中，自營商賣超47.59億元、投信買超20.19億元、外資及陸資賣超151.06億元。