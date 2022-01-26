免隔離！新加坡和印尼啟動「與病毒共存觀光計畫」

《四方報》報導，疫情肆虐全球已近2年，許多國家陸續放棄「清零計畫」，朝「與病毒共存計畫」邁進。新加坡和印尼當局決定採取「與病毒共存」政策，對於已經接種完整的旅客將適度開放，新加坡上周已經開始執行此放寬檢測規定。印尼則是在月初解除對海外旅客的限制，除了旅客之外，其他入境者仍然是需入境隔離七天。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-26 16:55:00
民丹島（Pulau Bintan/Negeri Segantang Lada）是印尼眾多的島嶼之一。從新加坡的丹美拉渡輪碼頭坐船到印尼的民丹島只需要45分鐘，一直以來都是新加坡國民最喜歡的旅遊勝地。當地受到新冠病毒衝擊的影響下，2020年前海外旅客人數大跌86%，餐飲與住宿業業收入也大減41%，尤其是知名的Bintan Lagoon度假村因為旅客減少而被迫歇業。
印尼經濟事務協調部長Airlanga Hartarto表示，開放新加坡與印尼巴丹、民丹兩座島嶼間，建立一個允許完整接種且有保險旅客免通關往返的通道，也就是俗稱的「旅遊泡泡」。此安排範圍涵蓋了新加坡和巴丹島Nongsapura渡輪站、民丹島Telani港口的海路進出。
根據《路透》報導，新加坡旅遊局25日表示，2021年國際旅客因為疫情創新低，到訪新加坡的國際旅客僅有33萬人次，不到疫情前旅客人數的2%。受到疫情衝擊，觀光業備受打擊，新加坡和印尼政府都希望能透過旅遊泡泡的形式，挽救低迷的觀光業。
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