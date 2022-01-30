不只台灣！這些國家也買F-16V戰機

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F-16V最大改良處為換裝AN/APG-83型主動相控陣列（AESA）雷達，特色是可以同時執行搜索、追蹤、鎖定多個目標，射控系統並能夠發射AIM-9X響尾蛇短程空對空飛彈，F-16V飛行員使用聯合頭盔瞄準系統（JHMCS）搭配AIM-9X飛彈的離軸射擊能力，能夠讓飛行員「看到哪、打到哪」，堪稱目前性能最強的F-16戰機。除了中華民國空軍使用外，許多亞洲與歐洲國家也紛紛加入F-16V的使用國行列。
美軍稱F-16V為F-16C/D Block70/72戰機，70與72批次（Block）差異在於使用的發動機不同。F-16從第30批次開始，就同時使用奇異公司的F110與普惠生產的F100等兩款發動機，使用F100發動機的批次則在尾數加2。
亞洲與非洲（南韓、巴林、摩洛哥）
南韓在1996年獲得美國通用動力授權生產F-16戰機，南韓稱為KF-16戰機，一共生產140架KF-16戰機。南韓空軍原本找上英國貝宜系統公司（BAE System）升級KF-16戰機，但是由於貝宜提高升級價格而作罷。2016年時，南韓改找洛克希德馬丁公司將134架KF-16升級成F-16V規格。
2017年阿拉伯國家巴林訂購16架F-16V戰機，並一併升級麾下現役的19架F-16C/D戰機至F-16V。2019年3月美國宣佈2筆F-16V軍售案，包括出售25架F-16C/D Block72戰機，也就是新造的F‑16V，金額為37.87億美金（約1198億台幣），另一項是升級23架F‑16戰機至F‑16V Block 52+規格，價格是985萬美元（約3億台幣）。
印尼早在1980年代就開始F-16戰機。2019年時曾傳出印尼也打算採購2個中隊的F-16C/D Block72+型號戰機，但之後又陸續傳出印尼也可能買歐洲颱風（Eurofighter Typhoons）戰機、法國疾風（Rafale）戰機、美國F-35隱形戰機與F-15戰機等，款式令人眼花撩亂。
印尼之所以急於尋找戰機，與採購11架Su-35戰機訂單卡關有關，由於受限於美國制裁俄羅斯，讓合約遲遲無法兌現，戰機自然無法如期交付。同時與南韓合作的KF-X新戰機研發計畫，也面臨時程延後、預算不斷上漲的困境。
歐洲（斯洛伐克、保加利亞）
2019年斯洛伐克空軍決定採購14架洛克希德馬丁公司生產的F-16C/D Block70戰機，也就是與我國空軍新購的F-16V Block70同型號。包括12架單座與2架雙座機，預期在2024年全數生產完畢。為了取代老舊的MiG-29戰機，保加利亞國防部也於2020年正式訂購8架F-16C/D Block 70戰機其中2架為雙座型。
F-16V戰機的性能提升計畫，原本由台灣與美國出資，但是美國空軍後來放棄升級計畫，由台灣獨自出資38億美元。因此仿間甚傳，未來任何國家採購或升級F-16V戰機，台灣將可依據採購程度不同，拿回部分權利金。