逆時中！鄭文燦宣布：餐廳內用座位減半、禁唱卡拉OK
今（26）日全台暴增46例本土，桃園就占了29例，包括遠雄自由貿易港區二採、染疫幼兒園姊妹、龍潭退休山友等案，都新增確診，錢都也產生群聚感染，指揮中心目前不打算調整用餐規範，但桃園市長鄭文燦抱持不同看法，決議將「餐廳內用桌位減半，內用離開座位需戴口罩，同時禁唱卡拉OK。
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 16:15:59
鄭文燦表示，29例中15例是亞旭公司群聚案、8例與幼兒園姊妹相關，其他案例都是與確診者同餐廳，才染疫。
因此，鄭文燦宣布，提高餐廳防疫規範，包含餐廳內用桌位減半、內用離開座位要戴口罩、附設KTV全部暫停開放，避免過度擁擠空間唱歌等不必要的群聚風險。
鄭文燦也呼籲，有到龍潭農家樂小吃店或八德錢都日式涮涮鍋介壽店用餐者，都主動出來採檢。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。