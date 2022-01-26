吳姍儒私下替「王先生」作曲　喜帖Logo藏3巧思

吳姍儒（Sandy）即將於1月29日大婚，今（26）日西式喜餅曝光，選用「Love is Magic幻鏡」喜餅禮盒，全紅色的包裝潮流又喜氣。事實上，吳姍儒透露私下有寫一首歌給「王先生」，歌名就叫《可是可是》，不過目前沒有打算公開，而喜帖上的Logo也別具巧思，藏了3大元素，吳姍儒笑說：「因為這個Logo非常能代表我們相信的信念，就是一個家庭之中，除了要有愛情，還必須要有承諾和友情！」令人為之神往。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-26 16:41:52
吳姍儒這次的喜帖很特別，除了沒有放新人的照片外，整體手繪把2人的貓貓、狗狗都畫進去，最引人矚目的是還設計了屬於自己的Logo，出自金曲歌后魏如萱御用、為《Have A Nice Day》專輯擔任平面設計的Echo Yang手筆，由上中下三個簡單線條所勾勒出的圖形，最上面看似像「雲朵」，是譬喻好朋友的俯瞰，更象徵大家手牽手走成一圈，意思是不管愛情和家庭，都需要好友的支持和陪伴。中間的「閃電」下雨圖形，則是屬於新郎新娘的定情密碼，有閃電結合自然的元素在裡頭，而最下面的「草地」圖形，是最核心的意涵，草地上面是一個W，下面則是3個V，但其實可透視成「下面有2個W，一個是『王』、一個是『吳』，結合在一起，就是我們的家庭。」W也是婚禮（Wedding）的意思，所以 有「王」、「吳」、「婚禮」三個意義包含在這當中。
關於吳姍儒指定的喜餅禮盒，祕語是「我們的愛情，是華麗旋轉的每個時刻」，象徵愛情在華麗的禮堂中翩翩起舞，戀人的雙腳在瑰麗的花磚上踩著優雅的舞步，2人的默契，隨著音樂一進一退，如婚姻間相處的藝術，每個旋轉都像萬花筒般燦爛炫目。