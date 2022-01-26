別抬頭！SpaceX火箭太空漂流達7年 預計3月將撞擊月球
近年來各國頻頻將火箭送往太空戰場，民間企業也樂意花費大把資金拓展太空業務，全球首富馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司SpaceX在2015年就已發射獵鷹九號火箭上太空，然而根據觀測，其中一架完成任務的火箭如今在太空中「混亂漂流」，預計今年3月4日將和月球相撞。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-26 16:28:41
根據《衛報》報導，7年前SpaceX在佛羅里達州發射一架獵鷹九號（Falcon 9 booster）運載火箭，任務是運送美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的天氣衛星「深太空氣候天文台」上太空，任務圓滿完成後因為高度限制，獵鷹九號無法利用剩餘的燃料返回地球大氣層或脫離月球引力，於是只能隨著混亂的軌道在太空飄盪。
資料分析師比爾葛瑞（Bill Gray）透過自己設計的追蹤軟體來觀測包含小行星、彗星等近地物體，蓋瑞表示獵鷹九號在今年在1月5日就曾近距離飛過月球，且預計將會在3月4日直接撞擊，不過他也提到需要進一步觀察才能得知確切撞及時間點，但預計撞擊後影響細微。
報導中亦提到，儘管人們無法從地球觀測到這起撞擊，但這是人類太空史上首例「太空垃圾撞上月球」紀錄，對天文學家來說有其重要性，而哈佛－史密森天體物理學中心學者麥克道爾（Jonathan McDowell）也透過推特證實此消息，「沒錯，2015年滯留在高軌道的舊獵鷹九號第二節火箭，將在3月4日撞上月球，但這不會產生什麼影響。」