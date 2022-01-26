五星首長聯合推薦！潘孟安、林智堅獻聲挺綠新人顏蔚慈
民進黨將在農曆年後辦理2022黨內市議員初選民調，有意參選新北市三重、蘆洲市議員的新人顏蔚慈，把握時間街頭拜訪外，更獲得屏東縣長潘孟安、新竹市市長林智堅錄製「年節語音推薦」，透過五星首長聯合「獻聲」，除向民眾祝賀新年，也盼年後地方鄉親支持顏蔚慈。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-26 16:33:11｜2022-01-26 16:36:51
潘孟安在電話拜票語音中特別強調，「推薦三重蘆洲在地的議員參選人，顏蔚慈。傳統的政治需要改變，台灣需要更多年輕人來守護承擔。」
林智堅則大讚，「顏蔚慈有十年豐富的行政經歷，有經驗、有能力。拜託鄉親給新人顏蔚慈一個服務的機會。」
顏蔚慈說，非常感謝及榮幸獲得兩位首長相挺推薦的錄音，許多來自中南部的鄉親也期待新北市也能有所改變、進步，讓新北市可以成為「在地人的好所在、外地人的新故鄉」。
顏蔚慈坦言，目前國內疫情嚴峻無法跑攤及參加實體活動，新人求曝光略顯困難，不過她正向思考並發揮年輕人的創意與優勢，透過社群網路宣傳從政理念及使用電話語音拜票，希望加深在地民眾印象，進而認同她的理念，並在電話民調給予支持。