最潮走春！全台星巴克「特色門市」　來這裡喝咖啡兼賞櫻

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最美櫻花星巴克 林口中山門市星巴克於新北市林口區開設第一間獨立門市，略微抬高的屋基搭配層疊黑色琉璃屋頂，打造內斂而典雅的日式風格建築，因臨近知名櫻花景點，特別在門市周圍種植11棵八重櫻，並於挑高室內空間以三座高低層次相間的造型垂管，形塑櫻花樹下的垂枝意境。運用木材與淡雅大地色系，搭配櫻花粉、豆沙紅等深淺色彩的藝術牆面，呼應櫻花氛圍。
導入「NITRO氮氣冷萃專案」及「現烤專案」，在此可以品嚐到綿密泡沫的滑順氮氣冷萃咖啡，並擁有法國直送原料的「現烤糕點」及紐西蘭優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」多樣餐點選擇，1/29～2/15活動期間，任選現烤4入85折。（現烤品項依門市現場為準）
星巴克林口中山門市
地址：新北市林口區中山路369號
時間：週一～週日 07:00～21:00
金棕星巴克玻璃屋 頭份中央門市竹苗生活圈的中港，曾以金紙產業而興盛，擁有金黃艷陽映照街道層疊黃金紙的燦金中港榮景，頭份中央門市便以此為靈感，打造耀眼金棕色的玻璃屋外觀。呼應中港溪蜿蜒的溪流，在門市內設計彎曲牆面及圓弧吧檯，並以亮色木皮及及隔柵金屬環繞吧檯，當和煦陽光穿透玻璃照射進來，輝映出明亮光線的豐富層次，營造波光粼粼的空間感。
1/29～2/15活動期間，於提供現烤專案服務之門市，任選現烤4入85折。(現烤品項依門市現場為準)。即日起～2/28(一)活動期間，購買指定咖啡用品系列（萌石虎造型馬克杯、萌石虎掌造型玻璃杯）乙個，即可贈送中杯那堤乙杯。（贈品需現場同時領取，活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務）。
星巴克頭份中央門市
地址：苗栗縣頭份市中央路372號
時間：週一～週日 07:00～21:00
老穀倉星巴克 嘉義中埔門市位於阿里山公路、省道台18線上，一棟高齡45歲的歷史老穀倉，改建成年前最新開幕的星巴克中埔穀倉門市。保留了原始稻米倉儲空間的輸送設備，採用淺色木質壁板和青銅天花板飾條，搭配深綠色磁磚的前飾材設計咖啡吧檯，呼應歷史、保留在地農業文化的生命力，新舊並陳地為室內空間帶來溫暖色調。
以嘉義在地阿里山烏龍茶，搭配經典蜂蜜紅柚醬，特別推出門市限定「阿里山蜜柚烏龍茶」。1/26～2/6，凡原價點購新鮮現烤Baked Fresh Here Now系列三個，即贈日安可頌乙個。凡活動期間購買漫遊趣阿里山馬克杯，即免費招待中杯飲品乙杯。（招待飲品或贈品須現場領取；數量有限，售完為止。活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務）。
星巴克中埔穀倉門市
地址：嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門36號
時間：週一～週日 08:00～20:00
光盒子星巴克 楠梓藍昌門市期望將南台灣溫暖陽光、綠意風光和人文氣息收藏起來的楠梓藍昌門市，以「光盒子」為設計概念，採用大面觀景玻璃及陽台設計牆面，襯以輕盈的單斜屋頂，將陽光引進室內各個角落，從早到晚隨時間照耀不同景致。描繪咖啡田園風景的曲型線條，成為室內設計主軸，在一樓有如沉穩的綠樹，延伸至二樓成為成為葉蔭間散射的光芒。
即日起～2/15，指定點心（棉花糖巧克力餅乾／美式奶油鬆餅／葡萄乾司康／洋蔥起司司康／綜合堅果塔／美式玉米片起司餅乾）任選六件享88折優惠。
星巴克楠梓藍昌門市
地址：高雄市楠梓區藍昌路480號
時間：週一～週日 07:00～22:00
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。