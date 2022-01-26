礁溪飯店群聚感染擴大 北市足跡「遍及人潮眾多地點」
宜蘭礁溪鳳凰酒店近日傳出Omicron變種病毒株確診案例，不僅疫情持續擴大到台北市及新北市，且經過基因定序調查後，與「桃機、高雄港」的傳染源不同，等於是又是另一波不明感染源。而台北市政府今（26）日下午也臨時召開防疫記者會，並且公布因飯店服務員感染延伸至北市的2例新增確診案18589與案18611，以及屬於桃園案例的案18521，足跡幾乎遍及全北市「人潮眾多」地點。
記者丁上程／台北報導
2022-01-26 16:35:50
台北市副市長黃珊珊在防疫記者會上說明，確診案18521為宜蘭礁溪鳳凰酒店服務員案18495的友人，分別於17日的12時至12時30分、19日的13時30分至14時許，以及22日晚間20時42分至21時20分，搭乘火車從桃園車站往返台北車站。至於19日下午起，足跡遍及中山區、大安區、萬華區等服飾、鞋品店與餐飲店。20日則於13時30分至14時30分，於大同區南京西路的拉麵店用餐，並搭乘捷運從中山站至台北車站；另於22日晚間22時16分到文山區福興路上的全聯福利中心採買，並於23日凌晨1時至3時出入文山區興隆路上的黃山羊咖啡。
至於同為服務員案18495友人的案18589與案18611，兩人都為台北科技大學學生，其中案18589為超商店員。而兩人的足跡為22日15時55分許造訪大安區新生南路的音樂補習班；22日晚間17時至19時以及23日晚間18時30分至20時30分前往文山區木柵路三段的撞球飛鏢館。並於24日下午16時至18時到大安區和平東儷一段的飛鏢專賣店購物；晚間18時46分於中正區汀州路三段的火鍋店用餐；19時30分前往中正區羅斯福路四段的89 LOOP美式餐酒館，直至隔天凌晨1時才離開。
黃珊珊強調，各個足跡地點都已經進行清消或停業處理，若有民眾與確診者足跡有重疊者，應更加注意個人健康狀況，若有新冠肺炎確診的相關症狀，務必進行快篩或者到採檢站進行PCR檢測。
※【NOWnews 今日新聞
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