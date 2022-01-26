《艾爾之光》「雷文4支線」1/27上線　三大職業活動登場

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※走向復仇之路的死亡騎士
1月27日至2月10日，活動期間與雷文組隊，完成指定任務，可透過收集「[科保]復仇的象徵」兌換以下獎勵：「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」*1、「 [露莉爾]魂靈痕跡回收券」*1、「[露莉爾]賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「[露莉爾]背包擴充券(各欄位1個)」*1等多項獎勵。
※更新紀念活動
1月27日至2月3日，活動期間在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄位擴張卡片」*1。
※雷文復仇之路
1月27日至2月10日，活動期間內創建「雷文」第4支線角色，進行指定連續任務可獲得豐富道具。
- 達成雷文4支線1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對-機械耳麥(15天)」*1。
- 達成雷文4支線2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
- 清除班德或哈梅爾地區副本3次，「獲得[阿利爾]銀河派對．極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
- 達成雷文4支線超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對–糖果玻璃珠(15天)」*1。
- 達到雷文4支線99等級，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。