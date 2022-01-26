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《艾爾之光》「雷文4支線」1/27上線　三大職業活動登場

▲《艾爾之光》明（27）日開放「雷文4支線．死亡騎士」，官方推出3大活動同慶。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》明（27）日開放「雷文4支線．死亡騎士」，官方推出3大活動同慶。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-26 16:44:13｜2022-01-26 16:45:11

動作冒險線上遊戲《艾爾之光》繼去年12月初開放「愛莎4支線．萬靈賢者」，明(27)日將再迎來「雷文4支線．死亡騎士」，「雷文」是遊戲中的元老級角色，三轉型態分別為：一轉「黑鴆武者」、二轉「異端武者」、三轉「死亡騎士」，官方同步釋出三大職業活動，並放送多款支援道具。

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《艾爾之光》宣布於明（27）日推出「雷文4支線．死亡騎士」，雷文曾因摯友背叛入獄，失去一半身體被納斯改造，並犯下諸多暴行，直到被「艾爾小隊解救後，為了贖罪成為其中一員。雷文是中距離物理攻擊型角色，賦靈錄效果：一階段「追加傷害+2%」、二階段「追加傷害+3%」、三階段「追加傷害+5%」，玩家可隨著三轉進程觀賞角色劇情故事。為了慶祝改版，官方也同步推出三大活動。

▲《艾爾之光》死亡騎士主力技能。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》死亡騎士主力技能。（圖／遊戲橘子提供）
※走向復仇之路的死亡騎士
1月27日至2月10日，活動期間與雷文組隊，完成指定任務，可透過收集「[科保]復仇的象徵」兌換以下獎勵：「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」*1、「 [露莉爾]魂靈痕跡回收券」*1、「[露莉爾]賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「[露莉爾]背包擴充券(各欄位1個)」*1等多項獎勵。

※更新紀念活動
1月27日至2月3日，活動期間在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄位擴張卡片」*1。

※雷文復仇之路
1月27日至2月10日，活動期間內創建「雷文」第4支線角色，進行指定連續任務可獲得豐富道具。

  1. 達成雷文4支線1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對-機械耳麥(15天)」*1。
  2. 達成雷文4支線2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
  3. 清除班德或哈梅爾地區副本3次，「獲得[阿利爾]銀河派對．極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
  4. 達成雷文4支線超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對–糖果玻璃珠(15天)」*1。
  5. 達到雷文4支線99等級，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。
《艾爾之光》歡慶死亡騎士上線，官方推出三大活動。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》歡慶死亡騎士上線，官方推出三大活動。（圖／遊戲橘子提供）

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