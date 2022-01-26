戶外比內用安全？醫揭最危險座位　籲落實「六六大順」

我是廣告 請繼續往下閱讀
醫師黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享，根據日本模擬研究，當4人在餐廳同桌時，談話約1分鐘左右，坐在感染者身邊的人，會比坐在對面的人接觸到約「5倍的飛沫」，這也是被傳染風險最高的位置，因此在鄰座設置隔板相當重要。
黃軒提醒，這並不代表正對面用餐的人沒有風險，只要有卸下囗罩用餐、説話，在吵雜的餐廳內，一開囗大聲說話，就會噴出近一萬顆飛沫，萬一不小心喝水嗆到咳嗽，也會噴出近一萬五千顆的飛沫給對方。
對於隔離板高度（從地板到隔離板最高點），黃軒指出，根據日本研究，「在室內，隔離板高度，最適合為140公分」，若高度為120公分，座位對面的人咳嗽，有50%左右飛沫會直接噴到自己；若高度為140公分，對面用餐的人喝水嗆到咳嗽，會有50%以上左右飛沫被隔離板阻擋，但若高度調整為160公分，反而會阻礙室內通氣，病毒易滯留於空氣中，而不易散去。
很多民眾可能直覺認為戶外用餐更安全，不過黃軒表示，根據日本超級電腦進行模擬研究，其實不論是在室內還是戶外，都同樣有染疫風險，且在戶外的風吹下，飛沫傳播範圍可能會更廣、更大。
黃軒也分享在外用餐有「六六大順」步驟，包含實名登記量體溫、離席前時戴上口罩、用餐前後勤消毒手部、卸下口罩，安靜用餐、不宜挪移隔板、踏出餐廳，再次洗手，呼籲民眾記得落實。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。