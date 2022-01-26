大麻不只合法化！民眾想自蓋「開心農場」　泰國政府准了

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根據《CNN》、《路透》報導，泰國毒品管制委員會25日表示，大麻將從毒品名單中被移除，泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）指出，根據這項新規定民眾將可以在通知當地政府的情況下於自家種植大麻，他也預計提交一份法律草案，詳細說明合法的大麻生產、商業性及娛樂性用途等資料。
這項新規定必須公布於「泰國官方皇家政府公報」（Royal Thai Government Gazette），並由衛生部長簽署120天後才能正式生效。草案中提到民眾若在沒有通知政府的情況下自行種植大麻，最高將被處以2萬泰銖（約新台幣1.6萬元）的罰款，無證照私售大麻則會被罰款3萬泰銖（約新台幣2.5萬元）的罰款及3年有期徒刑。
泰國食品藥物管理署秘書長帕依薩（Paisarl Dunkum）曾宣布大麻及其萃取物從第5類管制物質中刪除，這讓過去法規禁止的樹皮、莖、纖維、樹枝、根和葉成為合法使用範圍，但花、芽仍然被列禁止，帕依薩也提到，在家中種植大麻就像傳統治療一樣，適用於醫藥用途。
隨著阿努廷積極推動大麻合法化來幫助泰國農民種植新興經濟作物，醫療用大麻與食用大麻相關產業也逐漸蓬勃發展，泰國傳統草藥的先驅昭波耶醫院（Chao Phraya Abhaibhubejhr Hospital）內的醫師、營養師會以大麻製藥給癌症末期或患有疼痛疾病的患者作為緩解病痛的藥方，也採集大麻非花部分製成的辣湯、肉醬等改善睡眠與食慾。
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