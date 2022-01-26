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大麻不只合法化！民眾想自蓋「開心農場」　泰國政府准了

▲泰國繼醫療用大麻合法化後，近日又通過法案允許民眾經通報後於自家中種植大麻。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國繼醫療用大麻合法化後，近日又通過法案允許民眾經通報後於自家中種植大麻。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-26 18:04:56

泰國近年來陸續鬆綁大麻使用相關規定，不僅成為東南亞第一個將大麻合法化並用於醫療與研究用途，甚至還鼓勵摻入食品、飲品或化妝品，期待透過「綠色革命」建立大麻產業鏈，日前泰國當局更提交法案，允許民眾在通報後能於自家中種植大麻，不過未經許可仍無法用於商業目的。

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泰國於2018年成為第一個將大麻合法化並用於醫療用途和研究的東南亞國家，儘管目前娛樂性用途仍為非法，但在修改毒品法（Narcotics Act）合法化醫療用大麻後，泰國教育部、衛生部共同簽署一項協議，預計開發培訓系統，盼能推動各界能順利開展大麻相關事業，泰國各部會也在食物、保健、水療和旅遊業等領域加開使用大麻植物合法部位的課程，力推大麻成為新經濟作物。

▲男子開刀居然取出大麻葉。（圖／翻攝自 pixabay ）
▲泰國於2018年成為第一個將大麻合法化並用於醫療用途和研究的東南亞國家。（圖／翻攝自 pixabay ）
根據《CNN》、《路透》報導，泰國毒品管制委員會25日表示，大麻將從毒品名單中被移除，泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）指出，根據這項新規定民眾將可以在通知當地政府的情況下於自家種植大麻，他也預計提交一份法律草案，詳細說明合法的大麻生產、商業性及娛樂性用途等資料。

這項新規定必須公布於「泰國官方皇家政府公報」（Royal Thai Government Gazette），並由衛生部長簽署120天後才能正式生效。草案中提到民眾若在沒有通知政府的情況下自行種植大麻，最高將被處以2萬泰銖（約新台幣1.6萬元）的罰款，無證照私售大麻則會被罰款3萬泰銖（約新台幣2.5萬元）的罰款及3年有期徒刑。

▲29歲的陳姓男子，在高雄大寮區租下一棟透天豪宅別墅，栽培種植百株大麻盆栽，日前遭警方一舉查獲。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲泰國立法通過民眾可在通報後於自家種植非商業用大麻。（示意圖／翻攝自Pixabay）
泰國食品藥物管理署秘書長帕依薩（Paisarl Dunkum）曾宣布大麻及其萃取物從第5類管制物質中刪除，這讓過去法規禁止的樹皮、莖、纖維、樹枝、根和葉成為合法使用範圍，但花、芽仍然被列禁止，帕依薩也提到，在家中種植大麻就像傳統治療一樣，適用於醫藥用途。

隨著阿努廷積極推動大麻合法化來幫助泰國農民種植新興經濟作物，醫療用大麻與食用大麻相關產業也逐漸蓬勃發展，泰國傳統草藥的先驅昭波耶醫院（Chao Phraya Abhaibhubejhr Hospital）內的醫師、營養師會以大麻製藥給癌症末期或患有疼痛疾病的患者作為緩解病痛的藥方，也採集大麻非花部分製成的辣湯、肉醬等改善睡眠與食慾。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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