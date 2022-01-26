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迎過年前最後一批BNT疫苗　郭台銘：第一線老兵暫歇

▲永齡鴻海、台積電與慈濟共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，即將在過年前迎來最後一批。圖為鴻海創辦人郭台銘。(圖／NOWnews資料照片)
▲永齡鴻海、台積電與慈濟共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，即將在過年前迎來最後一批。圖為鴻海創辦人郭台銘。(圖／NOWnews資料照片)

記者許家禎/台北報導

2022-01-26 16:52:20

永齡鴻海、台積電與慈濟共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，即將在過年前迎來最後一批。鴻海創辦人郭台銘今（26）日PO文指出，等最後一批疫苗到貨，實際總到貨數量將會超過1500萬劑，約1520萬劑左右。

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鴻海創辦人郭台銘以「2022年郭台銘第一次報告」為題PO文，表示Omicron的疫情看來正升溫，呼籲朋友們勤洗手、戴口罩，並加強接種第三劑疫苗，不僅能大幅減少重症及住院的風險，也是對自己與家人的保護，更是對台灣醫療系統的保護。

關於BNT疫苗，郭台銘指出，從去年申購疫苗7月簽約、8月EUA、9月到貨，到2021年底，短短4個月間BNT疫苗就到了台灣1333萬劑，加上今年最後兩批，總計實際到貨數量超過1500萬劑，約1520萬劑左右。他認為捐贈已算圓滿，由衷感謝許多人。

郭台銘首先致謝BNT，表示在前往歐洲的旅程中，有幸會見BNT的數位重要人士，對於BNT創辦人數十年來對於mRNA技術發展的堅持與研究精神，致上最高敬意，也感恩若沒有BNT在台灣疫情最危急的時刻向台灣「即時供貨」，國人處境將不堪設想，同時他在文中也對大中華地區代理的上海復星夥伴數個月來協調供貨以及最後超過約20萬劑疫苗表達謝意。

郭台銘指出，BNT疫苗在美國市佔率是75%、在歐洲是80%，疫苗適用對象年齡層最廣泛，施打經驗中BNT的副作用也公認相對較小，在台灣許多人比較mRNA的選項中，他認為BNT的研發專業與輝瑞藥廠的老道經驗彼此加持之下在效果與副作用的平衡最好，值得大家相信與選擇。

他也說，BNT持續的研發能量，不管是針對Omicron的加強劑，未來可能因應疫情流感化的新劑型，從過去這二年的發展進程來看，BNT一定會處於世界領先地位，台灣不可缺席在供貨名單之中。

對於即將達成疫苗採購與捐贈的階段性任務，郭台銘指出下一階段的採購責任已轉由政府相關單位正在進行，大家最關心的今年已預計採購，另外他建議2023與2024年政府也可以涵括考慮。

郭台銘說自己站在第一線的老兵將暫歇，此次有幸理解與接觸mRNA的領域，不僅是在對抗新冠疫情，對癌症精準治療和其它傳染病預防，都是新的方向，期許自身也能參與其中，為人類健康做出貢獻。最後他說，在抗疫與民生經濟中取得平衡，正在考驗我們大家的智慧，團結力量大，一起加油，一起努力。



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