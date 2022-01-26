防疫升級旗津人憂被汙名化　陳其邁：市長挺旗津

高雄港爆發群聚感染，因許多造船、修船廠位於旗津地區，擔心與確診者有足跡重疊，因此高雄市政府希望旗津在地居民，以及就學就業的民眾通通出來篩檢，並請里長、里幹事挨家挨戶通知，但大規模的篩檢與防疫升級也讓部分旗津人擔心被汙名化，對此高雄市長陳其邁表示「市長挺旗津」，面對疫情應互相幫忙鼓勵，不要標籤化，他非常感謝旗津人配合防疫。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-26 17:00:50
高雄市長陳其邁指出，這幾天趕進度加強社區篩檢，就是希望找出可能的隱形傳播練，目前旗津居民篩檢率已經達47%，預計今晚可以破五成，而這幾天旗津區診所就診呼吸道疾病的民眾，快篩全數陰性；社區採檢站近幾日已篩檢23,269人，共篩出8位陽性，其中6人是已經匡列的對象，只有2人是社區民眾，陽性率仍相當低，民眾不用過度憂心。
陳其邁也強調，目前是以中島商港管制區及修船廠為風險區，而修船廠多在旗津地區，所以希望在旗津的市民朋友出來篩檢，很抱歉帶給大家很多麻煩，但在過年前篩一篩，也可以讓大家過年更加安全，在防疫與不要影響到大多數人的正常生活間取得平衡，這是防疫最重要目的，任何地方都不要汙名化、獵巫，感謝旗津居民充分和市府配合，「市長挺旗津」。
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