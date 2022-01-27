陳美鳳戰袍「深V開到胃」　下身高衩直逼禁區

《民視第一發發發》除夕特別節目邀請到天后陳美鳳與街舞天王Gino表演「絕世嬌點 婀娜貓女」，帶領余政鴻、陳彥廷、吳政勳、許博維、相博濤、王大熊 、余宥樂、查理，以及妖豔火辣小貓女張家瑋、陳妍安、苗真、楊淨宇、胡嘉愛、郭雅茹、吳鈺萱與林宜禾一共18位男女藝人，大陣仗性感齊舞演出，民視大手筆下，所有表演者訂製全新舞衣，陳美鳳第一套禮服演出，火辣程度號稱「要讓人眼睛不知道看哪裡」，第二套量身打造性感貓女勁裝，騎全台唯一重機出場並挑戰貓女爬鋼管最後還「飛起來」又酷又帥，陳美鳳挑戰自我超高難度表演讓人尖叫連連。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-27 01:00:00
除夕特別節目演出，陳美鳳更請人從國外帶回「噴火級」禮服與性感小貓女們一起熱舞，超合身剪裁將陳美鳳身材完全顯現，低胸到胃的禮服讓呼之欲出的北半球完美呈現，以及三角高衩讓逆天長腿若隱若現，陳美鳳坐在椅子上「雙腳反覆交叉」性感動作，這一套熱舞「讓人眼睛不知道看哪裡」，最後再換上量身訂製全黑「貓女」緊身帥氣舞衣，出場還動用全台灣唯一價值百萬的重型機車來到攝影棚，冶豔貓女陳美鳳親自騎超大型重機，讓陳美鳳大呼過癮的說：「上一次是八點檔《黃金歲月》有需求真的有稍微接觸重型機車，但這麼酷又超大台，我還真是第一次騎！」上場前還反覆練習好幾遍的陳美鳳，覺得最難的就是油門的掌控，不會騎車還反覆練習很多次，還有貓女吊著鋼絲爬上鋼管，最後拉著鋼管整個人呈現「飛起來」的不可能任務，陳美鳳說虎年大秀絕對精彩，笑說自己也沒看過這樣的陳美鳳。
陳美鳳說從小到大都被叫「黑貓」，這次詮釋貓女覺得很有趣，因為自己做過秀場，性感冶豔尺度真的不擔心，跟別人不一樣覺得最難的是跳街舞，有一個機器人動作，對她來說真的是大挑戰。搭檔演出的Gino很開心說能參與美鳳姐今年的大秀，在戲裡演母子的他，想跟美娟媽媽一起演出，還主動報名。Gino說到看到美鳳姐在台上風情萬種，我都會問：「這真的是美鳳姐嗎？」陳美鳳也大讚Gino舞技高超，尤其一個兩人在鋼管台上的水池中合舞，Gino展現力與美又很會帶舞，能跟他除了戲劇上的合作，一起有舞蹈的演出真的很開心。（編輯：楊穎軒）